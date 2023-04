BBB 23: Boninho é detonado ao anunciar decisão e volta atrás

Boninho cancela anúncio que tinha acabado de fazer e é alvo de críticas na internet: 'Perdeu a credibilidade'

O diretor Boninho deu o que falar nesta sexta-feira, 7, ao fazer um post inesperado nas redes sociais. Pela manhã, ele anunciou que o próximo paredão do BBB 23, da Globo, teria Voto Reverso, que é quando o público vota para o emparedado ficar no jogo e não ser eliminado. Porém, o público não gostou da ideia e fez críticas nas redes sociais. Assim, o diretor mudou de ideia e voltou atrás em sua decisão, cancelando o seu anúncio.

O público reclamou do anúncio de Boninho porque foi uma decisão tomada com o jogo da semana já em andamento. Tradicionalmente, o Big Brother Brasil anuncia a dinâmica da semana antes da prova do líder para que o jogo seja claro e sem interferência da produção, já que o líder pode indicar como será a formação do paredão. Porém, Boninho revelou a possibilidade do Voto Reverso depois que Ricardo já tinha conquistado a liderança da semana e isso gerou revolta na internet.

Tanto que Boninho mudou de ideia e voltou atrás em sua decisão. Ele apagou o post com o anúncio do Voto Reverso e fez outro vídeo, comentando que não disse nada. “Alguém aí falou em voto reverso? Eu não! Não fui eu”, afirmou ele.

Veja as reações do público nas redes sociais:

Essa edição virou uma grande palhaçada, perdeu a credibilidade total, virou A fazenda, logo a gente que elogiava a coerência da equipe do bbb na maior parte do tempo, a globo precisa retirar essa direção das mãos do Boninho na próxima! https://t.co/7wqHo3yxJG — Fada Cá 🦁 (@girassolfada) April 7, 2023

Desespero pra tentar fazer uma final com as maiores torcidas, como se fosse mudar alguma coisa, o programa tá flopado desde do início. — Wow (@vierameloE) April 7, 2023

Boninho nem parece que é diretor do maior reality show. BBB virou chacota.



Não teve karma maior pra ele ter zombado do Carelli e não ironicamente ter feito uma edição mais amadora que A Fazenda. — thiago (@httpsrealitys) April 7, 2023

boninho me fazendo ter ódio em plena sexta feira santa pic.twitter.com/nmCN2T1qZp — duda 🤙🏻 (@srcavill) April 7, 2023

O Boninho apagou o tweet do voto para ficar!



Não aguentou a pressão dos 15 bruners e das 100 milhões de docshoes. pic.twitter.com/kTAzvRFEeO — gio pikas 🦏🍬 (@bigbrunabrasil) April 7, 2023

Saiba como será a dinâmica da semana no BBB 23

Na sexta-feira, 7, os participantes vão comprar o Poder Curinga, que vai ser o Poder da Mistura. No sábado, 8, os participantes fazem a Prova do Anjo. Desta vez, o Anjo não pode dar o Monstro para o líder porque o castigo é o paredão para as duas pessoas que vão estar no Monstro.

No domingo, 9, os participantes formam um paredão triplo. A formação começa com os dois emparedados pelo Monstro. O Anjo será autoimune. O líder manda uma pessoa direto para o paredão. A casa vota e manda mais uma pessoa. O dono do Poder Curinga vai trocar um dos dois emparedados do Monstro por alguém ainda disponível na casa. O emparedado pelo líder salva um dos dois emparedados com o colar do Monstro. Então, a pessoa que ainda estiver emparedada pelo Monstro chama uma pessoa para o paredão. Por fim, os emparedados fazem a prova bate-volta e formam um paredão triplo.