BBB 23: Boninho dá spoiler e mostra pés de participantes do reality

Diretor Boninho compartilha vídeo com série de fotos de pés masculinos e femininos de nomes que estarão no BBB 23; vem ver!

Na noite de quarta-feira, 11, pouco antes da divulgação da lista do BBB 23, o diretor Boninho (60) usou as redes sociais para dar um spoiler dos participantes que estarão no reality show!

O marido de Ana Furtado compartilhou um vídeo com uma série de fotos de pés masculinos e femininos de alguns nomes que serão anunciados.

"Olha se da para descobrir de quem são esses 'pezinhos'!", escreveu ele em publicação no seu perfil do Instagram.

A lista dos participantes será divulgada ao longo desta quinta-feira, 12, durante a programação da TV Globo.

Nas redes sociais, os internautas especularam de quem seriam os pés. Eles apontaram alguns nomes que já estão sendo cotados para o programa, como MC Guimê, Aline Wirley, Yasmin Brunet, Bruna Griphao, Antônio Carlor Júnior, mais conhecido como Cara de Sapato.

Boninho dá spoiler dos pés de participantes do BBB 23:

Boninho e Tadeu Schmidt mostram academia do BBB 23! Veja as primeiras fotos:

Na noite de terça-feira, 10, Boninho mostrou como está a nova academia da casa do Big Brother Brasil! Ele compartilhou registros em que aparece ao lado do apresentador do reality show, Tadeu Schmidt (48), mostrando alguns detalhes do novo cenário.

Nas imagens, os dois surgiram brincando com os halteres, fingindo estar malhando. "Vocês acham que a vida é fácil?? Eu o @tadeuschmidt demos uma aquecida nos músculos na academia do #bbb23 para ficar bem nas fotos!!! Kkkk", disse Boninho na legenda.

