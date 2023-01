BBB 23: Boninho dá spoiler de como será a primeira prova do líder

Boninho mostra detalhe de como será a primeira prova do líder do BBB 23 com vídeo nas redes sociais

O diretor de TV Boninho já está nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro para acompanhar a primeira prova do líder do BBB 23, da Globo. Na noite desta quinta-feira, 19, ele deu um spoiler para os fãs sobre os bastidores de como será a dinâmica que vai definir o primeiro líder da temporada.

Em um vídeo no Instagram, ele mostrou um sanduíche gigante fluando com a ajuda de várias bexigas. No vídeo, ele contou que contou que o vencedor será definido quando o sanduíche flutuar. “Hoje tem liderança na casa do BBB”, disse ele na legenda.

Vale lembrar que duas duplas de participantes não vão disputar a prova do líder, sendo Tina e MC Guimê e Marvvila e Cristian. Eles não vão disputar a liderança porque foram as primeiras duplas eliminadas da prova da imunidade na segunda-feira, 16.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Big Boss muda a regra para os fumantes no BBB 23

Na tarde desta quinta-feira, 19, os participantes que são fumantes do BBB 23 levaram uma bronca do Big Boss. Na casa do reality show, todos foram interrompidos pela voz da direção para avisar que a regra para os fumantes vai mudar. Isso porque os brothers e sisters estão fumando muito.

No áudio, a voz avisou que a regra será outra e ainda aconselhou os participantes para pararem de fumar. "Atenção, senhores. Nós não gostamos de fumantes e temos muito na casa. Nós vamos reorganizar, pois vocês estão fumando muito", informou.

"É proibido entrar em casa com cigarro, mesmo que esteja apagado. Fica proibido usar cigarro na orelha, pois orelhas não fumam. O melhor exemplo que vocês podem dar é parar de fumar", finalizou.