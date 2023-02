BBB 23: Boninho dá pista de como será a prova do líder: 'Dura muito'

Boninho manda recado para Tadeu Schmidt antes da noite de prova do líder: 'Prepara a poltrona!'

O diretor de TV Boninho agitou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 16, para dar uma pista de como será a prova do líder desta noite. Ele gravou um vídeo e contou que a prova vai durar um longo tempo e que terá consequências para quem desistir.

Boninho contou que quem sair da prova antes do final pode até ir parar no paredão. “A gente preparou uma prova daquelas que vocês adoram: tem vai e volta, roda, tem frio, tem calor, dura muito. E não é só isso! Vai ter consequência. Quem largar, quem desistir, pode não votar, pode estar no paredão. Fica ligado!”, afirmou ele.

Na legenda, o diretor ainda mandou um recado para o apresentador Tadeu Schmidt. Ele avisou o colega que ele precisa se preparar para ficar no estúdio até tarde. "Hoje tem prova do líder no @bbb!!! @tadeuschmidt prepara a poltrona!!!", disse ele se referindo à poltrona que o apresentador usa para comandar o Jogo da Discórdia na segunda-feira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Boninho curte passeio com Ana Furtado e Bella

Há pouco tempo, Boninho (61) foi flagrado curtindo um momento de lazer com a esposa, a apresentadora Ana Furtado (49) e a filha caçula, Isabella, de 15 anos.

Flagrados nos cliques raríssimos, a família estava passeando e aproveitando o tempo juntos em um Shopping no Rio de Janeiro. Ao serem fotografados descendo as escadas rolantes do local, eles esbanjaram simpatia e acenaram para câmera.

Foto: Edson Aipim/AgNews