BBB 23: Boninho anuncia novidade em votação do público para o próximo paredão

Diretor Boninho dá spoiler e revela que dinâmica da semana no BBB 23 e votação serão diferentes; confira!

O diretor do Big Brother BrasilBoninho (61) deu o que falar nas redes sociais no início da tarde desta quarta-feira, 29, ao anunciar novidade no BBB 23!

O Big Boss dividiu opiniões ao revelar a nova dinâmica de voto no reality show da Globo comandado por Tadeu Schmidt (48). Sem dar muitos detalhes, ele compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram dizendo que o voto será inverso.

"Dizer pra vocês que a semana do BBB vai começar quente. Poder Curinga é legal! Voto, dinâmica diferente e você vai votar inverso. O que é isso? Amanhã o Tadeu conta pra você", disse o marido de Ana Furtado.

Ao legendar o registro, Boninho escreveu na legenda: "E vamos pra reta final do @bbb e a gente não para! Semana animada com poder coringa, voto na casa como você gosta e votação inversa!!! @tadeuschmidt explica tudo amanhã! E hoje tem festa da líder na @tvglobo e @globoplay".

Nos comentários, alguns telespectadores não gostaram da novidade. "O voto vai ser pra quem você quer que fique, marmelada das grandes", comentou uma. "Voto para ficar e confundir o sofá. Ele realmente quer tirar a Amanda", disparou outra. "Pior BBB de todos os tempos, votação tudo manipulada", criticou mais uma.

Confira a publicação de Boninho sobre a dinâmica no BBB 23:

Bil Araújo avalia estratégia de Boninho no BBB 23

Para Bil Araújo (31) a estratégia de trazer os participantes de volta para a casa do BBB 23 não foi um acerto da edição. Em conversa com o podcast Críticos do BBB, da Contigo!, ele reprovou a decisão de Boninho, diretor do programa. "Acho que isso é um erro", disparou.

Ele, que já participou também dos realities No Limite (Globo) e A Fazenda (RecordTV), afirmou que não desistiria do programa se a repescagem acontecesse na sua edição do BBB, mas afirma que também não acha a atitude certa com os telespectadores. "Imagina você, como fã de reality, vota para uma pessoa sair e depois tem que votar para ela voltar. A conta não fecha."

Arcrebiano, da 21ª edição do Big Brother Brasil, diz que aceitaria participar de uma edição do programa feita totalmente com ex-BBBs, porém, não acredita que seria um dos escolhidos, por ter uma passagem curta no reality. "Seria interessante fazer um Big Brother só de ex-BBBs, mas ele [Boninho] pegaria só os polêmicos."

