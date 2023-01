BBB 23: Boninho agenda 'Big Fone' e quem atender terá grande surpresa

No BBB 23, a primeira ligação do 'Big Fone' já está planejada por Boninho e promete aumentar o estresse dos participantes

O diretor do BBB 23, Boninho, já teria resolvido quanto tocará o temido e primeiro 'Big Fone' da edição. Ele estaria levando a sério as consequências para que atendê-lo.

Segundo o colunista Fernando Melo, do Área Vip, ele já agendou a ligação para a segunda semana de fevereiro e quem correr até o telefone irá direto para o paredão.

O Big Boss também teria pensado em uma segunda ligação em que o atendente poderá indicar uma pessoa ao paredão.

Vale lembrar que o último Jogo da Discórdia virou piada na internet. Isso porque as plaquinhas para dar para as desavenças no jogo estavam bem desgastadas. Um áudio do diretor pedindo para trocá-las correndo ainda vazou ao vivo e não deu tempo de fazer nada.

Boninho não está para brincadeira

O diretor é conhecido por ser curto e grosso em suas broncas e para os fumantes não foi diferente. "Atenção, senhores. Nós não gostamos de fumantes e temos muito na casa. Nós vamos reorganizar, pois vocês estão fumando muito. É proibido entrar em casa com cigarro, mesmo que esteja apagado. Fica proibido usar cigarro na orelha, pois orelhas não fumam. O melhor exemplo que vocês podem dar é parar de fumar", afirmou.