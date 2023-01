BBB 23: Bissexual, Gabriel Santana revela por quem sente mais atração

Gabriel Santana conta mais detalhes de sua sexualidade após contar que fica homens e mulheres: 'Me interesso romanticamente'

O ator Gabriel Santana deu mais detalhes sobre a sexualidade durante uma conversa no BBB 23, da Globo. Após revelar que é bissexual e está disponível para ficar com homens e mulheres dentro do confinamento, ele contou por quem sente mais atração.

“Eu me entendo como bissexual, mas acho que sou biromântico. Eu me interesso romanticamente por homens e mulheres, mas por homens, a atração sexual é muito rara. A atração sexual é muito mais por mulher”, disse ele.

Então, ele declarou: “Já beijei muito cara na vida, mas transar... muito raro”.

Gabriel Santana faz pedido para a produção do BBB 23

Nesta quarta-feira, 18, Gabriel Santana deu o que falar nas redes sociais por causa do seu vídeo com um pedido para a produção do BBB 23. Ele contou que perdeu o piercing do nariz e gostaria de receber outro acessório. Assim, o artista usou o seu tempo no confessionário para fazer o pedido especial.

"Durante a prova de resistência, na hora que eu tava mexendo na toalha, acabei tirando meu piercing do nariz. Eu tirei e coloquei em cima de uma das bancadas, eu tava na 8, acho que coloquei em cima da 9", disse ele.

"Queria saber se vocês acharam o meu piercing de nariz. Se não acharam, se tem como providenciar algum... E aí a questão de pagamento, financeiro, eu não sei como vocês veem aí fora... É isso, queria agradecer, e se vocês puderem me ajudar nessa de alguma forma", contou ele.