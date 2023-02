BBB 23: Big Fone toca e Tina recebe uma missão

Tina corre para atender o Big Fone e recebe missão que vai mexer com o paredão da semana no BBB 23

Na noite deste sábado, 4, o Big Fone agitou a casa do BBB 23, da Globo. O telefone tocou no final do programa ao vivo e foi atendido por Tina, que recebeu uma missão da voz misteriosa .

Na mensagem, a voz disse que Tina precisava escolher dois participantes para serem indicados ao paredão. Em silêncio, Tina foi até a despensa para pegar as pulseiras. Depois ide pensar um tempo, ela colocou as pulseiras em Gabriel Santana e Domitila Barros. Na sequência, ela comunicou a todos que a pulseira significa indicação ao paredão .

Vale lembrar que Gabriel e Domitila não estão direto no paredão da semana. Isso porque o Poder Curinga da semana ainda vai mexer com a dinâmica. No domingo, 5, durante a formação do paredão, Paula - que é quem comprou o Poder Curinga - terá o poder de escolha. Ela deverá escolher um dos participantes indicados pelo Big Fone para sair do paredão. Assim, apenas um dos indicados por Tina ao paredão irá para a berlinda da semana .

Saiba como será o paredão desta semana no BBB 23

No domingo, 5 de fevereiro, os participantes do BBB 23 fazem a formação de um paredão triplo. O jogador com o Poder Curinga vai escolher um dos dois indicados pelo big fone para ir ao paredão. O anjo imuniza uma pessoa, o líder indica outra pessoa e a casa faz a votação. Logo depois, o indicado pelo Big Fone dá o contragolpe, que não pode ser em quem atendeu ao Big Fone e nem em quem comprou o Poder Curinga. Então acontece a prova-bate.