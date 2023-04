BBB 23: Após vomitar, Bruna Griphao surge inchada e admite erro: ''Não poderia''

Mesmo sabendo de alergia, Bruna Griphao surge inchada ao insistir em comer alimento

A atriz Bruna Griphao ignorou sua alergia a camarão e mais uma vez insistiu em comer o alimento. Após ficar inchada em outra ocasião e até ter lavado bronca da produção, a sister novamente ingeriu o fruto do mar na última festa do BBB 23.

Depois de acabar o evento na casa mais vigiada do Brasil, a atriz passou mal por ter comido um pastel de camarão e acabou vomitando. Ao ouvir a amiga, Larissa ficou indignada e deu uma bronca nela.

"Você tem alergia e come [o camarão], vai estar com a cara inchada no nosso Paredão”, falou a professora de Educação Física.Amanda contou que a sister pediu antialérgico para a produção, mas a personal trainer a alertou sobre o perigo: “Mesmo assim, vai dormir, a garganta fecha, pode morrer, Bruna”, disse.

No Raio-X deste domingo, 23, Bruna Griphao admitiu seu erro. "Fiquei muito bêbada, não sei porque, a emoção, a gente bebeu muito champanhe. Também comi camarão, não poderia, mas eu comi", confessou a atriz.

Bruna Griphao analisa comportamento de Key Alves: ''Não tinha coragem''

Em uma conversa com sua aliadas, a atriz Bruna Griphao deu sua opinião sobre Key Alves. A loira relembrou da jogadora de vôlei ao comentar sobre os emojis que recebeu no queridômetro quando havia mais brothers na casa.

"Eu sempre achava que estava alguém mentindo para mim no Queridômetro, me davam Pinóquio, me davam isso, me davam aquilo", falou sobre o que recebia na dinâmica diária.

Larissa então perguntou quem dava isso para a amiga. A atriz respondeu que não sabe até hoje. "Eu lembro que a única pessoa que perguntei que eu achava que podia ser era o Fredão [Fred Nicácio] e ele falou: 'Não fui eu'", comentou que tentou descobrir quem era, mas não teve muito sucesso.

A professora de Educação Física questionou: "Mas você perguntou para a Key [Alves], também, né?". Bruna respondeu que sim e analisou a postura da eliminada: "Deve ser ela. Ela não tinha muita coragem de falar, né?".

Depois, Larissa disparou sobre quem não fala a verdade: "Não sei como as pessoas conseguem mentir aqui dentro, gente. O que não mente na vida real!".