BBB 23: Após vencer a Prova do Anjo, Gabriel Santana revela quem pretende imunizar

O ator Gabriel Santana já definiu qual participante pretende imunizar após vencer a Prova do Anjo do BBB 23

No Quarto Fundo do Mar, Gabriel Santana e Sarah Aline conversam sobre o jogo e o ator decidiu revelar para a amiga quem pretende imunizar após vencer a Prova do Anjo deste sábado, 18.

O brother revelou que pretende imunizar a psicóloga e até ensaiou seu discurso na hora de passar o colar da imunização.

A sister não entendeu que era a escolhida e questionou: "Você vai me dar esse colar? Sério?". Gabriel afirmou com a cabeça e completou: "Achei que era óbvio", afirmou ele.

Sarah sorriu, saiu da sua cama e deitou-se em cima do amigo, dando um abraço nele. "Já ganhou mais uma semaninha e duas festas", disse ele sobre ela escapar do próximo paredão do reality.

Futuro com Ricardo

Na sala do BBB 23, Gabriel Santana, Marvvila e Sarah Aline observam as fotos do Feed BBB, quando aparece uma foto da psicóloga e Ricardo juntos durante a festa desta sexta-feira, 17.

Ao ver as imagens, a cantora questiona a amiga sobre um possível relacionamento entre os dois após o fim do reality show da TV Globo. "Vocês fazem um casal bonito. Será que vocês vão namorar lá fora, amiga?", pergunta Marvvila. Direta, Sarah nega a possibilidade de se envolver com o biomédico.