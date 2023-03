BBB 23: Após questionamento de Marvvila, Sarah Aline fala sobre futuro com Ricardo

Sarah Aline foi questionada por Marvvila sobre um possível namoro com Ricardo Alface após o término do BBB 23

Na sala do BBB 23, Gabriel Santana, Marvvila e Sarah Aline observam as fotos do Feed BBB, quando aparece uma foto da psicóloga e Ricardo juntos durante a festa desta sexta-feira, 17.

Ao ver as imagens, a cantora questiona a amiga sobre um possível relacionamento entre os dois após o fim do reality show da TV Globo.

"Vocês fazem um casal bonito. Será que vocês vão namorar lá fora, amiga?", pergunta Marvvila. Direta, Sarah nega a possibilidade de se envolver com o biomédico. "Não", responde ela, mudando de assunto e comentando sobre outra foto.

Mesmo após a resposta da sister, Marvvila seguiu falando sobre um possível relacionamento entre os brothers. "Eu achava que não no começo, agora tô achando que sim. Vocês estão criando uma conexão diferente (...). Ah amiga, tá bom, não quer falar sobre isso tudo bem, mas é o que eu acho", conclui a cantora.

Fred reclama de veto

Após ter sido vetado da Prova do Anjo e não participado da disputa, Fred foi escolhido por Gabriel Santana, o Anjo Da Semana, para o Castigo do Monstro. No Quarto Deserto, o jornalista acabou se mostrando indignado com sua situação ao conversar com Bruna Griphao e Amanda.

"O que mais me dói é não jogar, e tipo... eu toda hora falei: não vejo a hora de ter uma prova de pontaria. A que tem eu sou vetado e ainda vou pro Monstro. P*** dor, velho", desabafou o jornalista, vetado por Sarah Aline.

