BBB 23: Após polêmica, irmã gêmea defende Key Alves: “Hipocrisia gigantesca”

Keyt Alves saiu em defesa da irmã gêmea, Key Alves que gerou polêmica ao detonar sister no BBB 23

Keyt Alves (23) veio a público defender sua irmã gêmea, Key Alves (23), que está sendo criticada por xingar a educadora física Larissa (24) durante uma conversa com Fred Nicácio (35) no BBB 23. Fora do confinamento, Keyt demonstrou sua indignação com os ataques em uma série de stories publicados em sua conta no Instagram nesta quarta-feira, 06.

Também jogadora de vôlei, Keyt Alves apareceu revoltada e deu início ao desabafo, em tom de ironia: “A Paula não gosta da Larissa, também fala mal pra caralh* da Larissa, mas não tem problema com a Paula, não é rivalidade feminina. Mas a key falar mal da Larissa, não pode, vamos acabar com ela aqui fora, onde já se viu? Rivalidade feminina, não pode!”, disse dando risada.

A irmã gêmea de Key ainda criticou a opinião do público: “Todas as mulheres da casa que brigam pode, não é rivalidade, é só com a Key e com Larissa, sério que hipocrisia do caramba.”, e continuou: “Eu prometo aqui que é o último Big Brother que eu assisto e só estou assistindo porque minha irmã está lá… Pelo amor de deus, que hipocrisia gigantesca.”, a atleta desabafou.

Logo em seguida, Keyt publicou um texto aprofundando sua visão sobre o jogo: “BBB é um jogo de relacionamento, assim como na vida real é. É normal não termos relacionamentos bons com todos… Todos ali dentro falam mal ou xingam uns aos outros, porque aqui fora também agimos assim, principalmente quando não temos todas as informações. Porque somente a Key que xinga os outros?”, perguntou.

Keyt finalizou a reflexão dizendo que do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil é fácil julgar e se defendeu explicando que não acha certo xingar as pessoas, mas sim, que todos os brothers fazem o mesmo, não apenas a irmã gêmea.

Fred Nicácio e Key Alves detonam Larissa, entenda!

Após a eliminação de Tina no último paredão, os brother se reuniram durante a madrugada de terça-feira, 8, para falar sobre o jogo, mas a conversa de Key Alves, Fred Nicácio e do fazendeiro Gustavo deixou a web perplexa.

Na ocasião, Gustavo e Key acusaram a sister Larissa de dar em cima do cowboy, inclusive, alegaram que a educadora física observava o fazendeiro enquanto ele tomava banho. Fred concordou e fez uma paródia da música Pura Emoção, de Chitãozinho e Xororó, chamando Larissa de “piranha”, mais tarde, Key Alves comentou que "estava sentindo cheiro de cachorra", se referindo a Larissa, e os xingamentos causaram comoção na web, que pediu mais respeito pela sister.