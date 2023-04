BBB 23: Após paredão, Fred Nicácio detona sister: ''Isso é atitude?''

Em conversa, Fred Nicácio detona postura de sister no jogo e critica comportamento "omisso"

Após a saída de Marvvila no décimo segundo Paredão do BBB 23, Fred Nicácio voltou a criticar a postura de Aline Wirley em conversa com seus aliados do Quarto Fundo do Mar. O médico novamente detonou o comportamento da cantora.

Ao Ricardo Alface chega no papo, o biomédico citou o último Jogo da Discórdia. "Combustível eu tenho, só que preciso usar na hora certa. Quando chamo Aline de omissa, porque é. Se cala sempre que tem que falar e, quando tem que falar, fala besteira", disse o médico.

Ricardo concordou com o brother. Em seguida, ele comentou uma situação na qual a cantora teve uma atitude que ele não gostou. "Ela fez isso comigo. Eu achei muito feio da parte dela. Na hora, quando estava tendo confusão, a Sarah chegou para mim e falou: 'Facinho, tá bom'. Aí ela: 'Não, não, deixa ele falar mais, porque quanto mais ele fala mais se complica. Eu olhei assim", falou o biomédico.

"Isso é atitude de mama?", perguntou o médico. "Isso é coerente?", questionou Domitila Barros. "O jogo é ficar em cima dos meus erros?", comentou Ricardo. "Acentuar seus erros, grifar em cima", acrescentou Fred.

Fred Nicácio e Aline Wirley trocam farpas e sister chora: ''Papelão horrível''

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 03, mexeu com os ânimos dos brothers na casa. Na dinâmica, Fred Nicácio e Aline Wirley trocaram alfinetadas e, mesmo após o término do jogo, eles continuaram a discussão.

O médico se mostrou incomodado com uma conversa íntima que teve com a cantora e ela expôs na dinâmica na frente de todo mundo.

Ela se aproximou dele depois do programa e ele disparou: "Não quero conversar com você, está muito feio o seu papel. Você trazer uma conversa íntima que eu tive com você para o Jogo da Discórdia... que papelão, que coisa feia! Um papelão horrível!".

Mais cedo, o médico reclamou da cantora e disse que ela perdeu as estribeiras. Aline Wirley e Fred Nicácio se desentenderam durante e depois do Jogo da Discórdia. Na dinâmica, o médico a chamou de omissa e, mais tarde, a acusou de expor uma conversa íntima entre os dois. A sister então foi chorar com as aliadas no Quarto Deserto.