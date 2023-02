BBB 23: após movimentarem edredom e rezarem depois, Key Alves e Gustavo viram meme

Atleta Key Alves e agroboy Gustavo protagonizaram cena no mínimo inusitada no BBB 23 e geraram piadas

Rindo com respeito! O casal Key Alves e Gustavo agiu de forma inusitada após movimentar o edredom no quarto do líder agroboy, na madrugada desta sexta-feira, 3. O momento gerou muitos memes na web.

A atleta havia prometido que se o amado ganhasse a liderança, iria fazer amor com ele. Após a vitória, como prometido, os dois tiveram noite picante, mas o que mais impressionou foi o ato após o clima quente.

O cowboy começou a rezar e agradecer a Deus por ter ganhado a prova, o quarto do líder e os demais benefícios que a liderança traz.

"Obrigado por hoje, o senhor ter dado a oportunidade de ganhar a prova, fiquei muito feliz. Que o Senhor continue nos abençoando, sempre faça Sua vontade, além das nossas", disse Gustavo.

A jogadora de vôlei entrou no clima sagrado e agradeceu por seu grupo conseguir ir pro VIP e o quarto Deserto ficar na xepa. A cena rendeu muitas piadas na internet, além de pessoas dizendo que adoraram o clima quente no Globoplay.

A MELHOR COACH MOTIVACIONAL

DO BRASIL!

Na última madrugada, Key sugeriu ao Gustavo que gostaria de esperar um deles ser líder para terem a primeira noite de s3x0. Horas depois, Gustavo ganhou a prova da liderança! O poder de motivação da periquita!

КККкККкккКК pic.twitter.com/H5Mfwg6yYK — HIT DO MOMENTO (@hitdomomentobr) February 3, 2023

amei que depois da key e o gustavo protagonizarem um porno ao vivo rezaram juntos hahahahahah muito bommmm — g🍓 (@gmarangoni21) February 3, 2023 Key e Gustavo tão fazendo reza ali, é? virou universal, porra? — (L)ê (@_pqplele) January 27, 2023 a gente n transa aí fica esperando o Gustavo e a Key

tá fácil n — Miih ❤️ (@miihs_19) February 3, 2023

Sai casamento?

Vale lembrar que a jogadora é do tipo 8 ou 80. Primeiro ela disse ao agroboy que gostaria de se afastar um pouco dele, pois não gostava de ficar grudada. Isso sem terminar o relacionamento dos dois. No entanto, tomando banho com Cara de Sapato, ela afirmou: "Mas eu acho que vai dar certo sim. Tenho para mim que vai rolar um casamento e todo mundo que está aqui vai ser convidado".