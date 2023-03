BBB 23: Após Larissa expor situação, Cezar Black pede desculpa para a sister

Após retorno, Larissa critica brothers que comentaram sobre os corpos de sisters no BBB 23 e Cezar Black se desculpa com a professora de Educação Física

Após retornarem ao BBB 23, Larissa (24) e Fred Nicácio (35) conversaram com os brothers durante a madrugada desta sexta-feira, 24, e levaram muitas informações do que está acontecendo fora do confinamento.

Na varanda, a professora de Educação Física contou sobre brothers que comentaram dos corpos das sisters."Fora homens da casa vendo vídeos no Quarto do Líder falando dos nossos corpos, falando de nós mulheres, vendo a gente se trocar. Brasil todo viu, falando: 'Também, mas Larissa tem cirurgia'. Ridículo", contou ela.

Os confinados ficam sem acreditar, mas, em seguida, pedem para a participante revelar quem foram as pessoas que comentaram sobre o corpo das mulheres. Larissa cita os nomes de Cezar Black, Cristian e Gustavo. "Cezar, Cowboy e Cristian. Vídeo feio. Todo mundo viu. O Cristian já me pediu desculpas. Pessoas falando coisas fora do jogo", falou.

Em seguida, a sister comentou sobre seus erros e disse que alguns brothers fizeram comentários que ultrapassaram o jogo. Ela, então, se virou para Domitila e falou que não gostou quando ouviu um comentário dela sobre a sua ansiedade.

Larissa ainda aproveitou para se desculpar: "Eu também tô errada, por exemplo, com essa coisa de acordo. Eu errei também, desculpa, Black e Alface, mas tem coisas que ultrapassaram o jogo. Fui taxada que eu tô com o Fred só por interesse aqui dentro, a Larissa tem corpo porque tem cirurgia, fui taxada de ir pra fora ver direct", desabafou a sister.

Momentos depois, Cezar Black chamou Larissa para conversar e pediu desculpas por suas falas sobre os corpos de algumas sisters.

O enfermeiro relembrou que a situação ocorreu na primeira liderança de Gustavo, e confessou que eles comentaram sobre as mulheres do programa. "Realmente não foi legal. Peço perdão pra você, de todo o coração. Atitude reprovável, acho que essas coisas não se fazem, não se falam. Então, perdão, de coração mesmo."

Na sequência, o brother explicou sobre o comentário que fez da relação de Larissa e Fred Desimpedidos. "Eu estava conversando com as meninas, e aí eu falei: ‘Ah, a Larissa deve estar com o Fred porque ele é famoso, porque nem bonito ele é", admitiu ele, pedindo desculpas novamente.

Larissa disse que está tudo bem, mas reforçou: “Todos os dois, foi muito feio, primeiro falar de corpo de mulher. Isso do Fred, muito feio, porque querendo ou não, [é] menosprezando a gente que é mulher."

"Eu tenho a minha história, eu trabalho, eu sustento minha casa. Eu tenho uma história muito bonita e eu não preciso de homem pra nada", disparou ainda a professora de Educação Física. "Realmente, é errado. Eu errei feio, eu assumo meu erro sabe? Eu queria pedir desculpas pra você. Eu não sabia o tanto que vocês se gostavam", respondeu Black, que recebeu as desculpas de Larissa. A sister comentou que foi importante o brother reconhecer seu erro e os dois se abraçaram.

BBB 23: Sarah Aline vence a nova Prova do Líder

Na noite de quinta-feira, 23, os participantes fizeram a prova do líder da semana do BBB 23, da Globo, em duas etapas e Sarah Aline foi a campeã da disputa. Saiba como foi a prova do líder: Antes do início da prova, a líder Bruna Griphao teve o poder o veto e tirou Domitila da competição.

Na prova da semana, os participantes disputaram duas etapas. Na primeira fase, eles se dividiram em duplas e precisaram levar um líquido de um lado ao outro do campo. A missão era completar o balde na extremidade do campo, pegar a bolinha e apertar o botão. As duplas mais rápidas foram para a próxima fase.

Na segunda etapa, os quatro participantes - Ricardo, Sarah, Aline e Amanda - competiram individualmente. O vencedor foi quem encontrou os armários corretos. Sarah Aline se deu bem e se tornou a nova líder

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!