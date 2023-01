BBB 23: após Key Alves chamar Bruna Griphao de 'vagabunda', equipe da atriz se posiciona

Equipe de Bruna Griphao repudiou fala da jogadora de vôlei Key Alves após festa na casa do BBB 23

A equipe de Bruna Griphao se pronunciou após a fala de Key Alves. A jogadora de vôlei chamou a atriz de vagabunda para Gustavo e Cezar Black.

Em uma postagem com o vídeo do momento, a assessoria de Bruna escreveu: "Desde o comecinho do jogo estamos de olho e atentos aos posicionamentos da participante Key Alves acerca da Bruna Griphao. A rivalidade faz parte do programa e por aqui concordamos que ela vai até o ponto em que as falas começam a ser falta de respeito para com o outro".

"Na madrugada do dia 21/01, as falas da Key, em referência a Bruna, chegaram ao extremo para a gente. "Ela é atriz, vagabunda", disse ela e permaneceu colocando em pauta as ações da Bruna na casa, como se todas elas fossem uma grande encenação por ela ser atriz e pontuou que ela não seria "uma atriz das boas", porque ela não está na novela das nove. Dessa forma ela não só critica a Bruna, como também sua profissão", defendeu o time da atriz.

A equipe ainda falou sobre Key fomentar rivalidade femininar. "Repudiamos veemente que em pleno 2023 uma outra mulher crie um espaço de tamanha rivalidade feminina, simplesmente porque não gosta da Bruna em um programa. Somos a favor das diferentes visões de jogo, assim como o entretenimento que elas geram ao reality, mas falas como essas não dizem sobre a Bruna enquanto jogadora e desrespeitam ela, pessoalmente e profissionalmente", escreveu.

"Em outra situação, Key já havia dito que se sentia incomodada com Bruna e sua dupla, e que, em suas palavras: "Não consigo conversar com elas. Sabe porquê? Porque se a gente falar A, as meninas não sabem nem o alfabeto", citou uma situação na academia da casa.

"Nós como família, equipe e torcida, não vamos mais tolerar o comportamento ofensivo da Key com a Bruna e se houverem mais situações como a de hoje, continuaremos expondo para que o público tenha ciência que a obsessão em só falar da Bruna passou dos limites de jogo para o pessoal e profissional", concluiu.

Confira postagem da equipe de Bruna Griphao: