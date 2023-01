BBB 23: Após Jogo da Discórdia, Cara de Sapato fala de Fred Nicácio: ''Teve manipulação''

Líder da semana no BBB 23, Cara de Sapato se revolta com fala de Fred Nicácio durante o Jogo da Discórdia e desabafa com brothers

Após o Jogo da Discórdia na noite de segunda-feira, 30, no BBB 23, Cara de Sapato (32) comentou sobre Fred Nicácio (35) em conversa com brothers.

Na sala da casa mais vigiada do Brasil, o líder da semana não escondeu o incômodo com as falas do médico durante a dinâmica e falou com Cezar Black e Cristian sobre o brother, que é aliado deles no jogo, e que segundo o lutador, foram prejudicados pelo jogo de Fred.

“Eu entendo, não quero falar nada do grupo de vocês, mas teve manipulação. Eu não falei o que ele disse que eu falei”, disse o lutador de MMA, que insistiu para que Nicácio falasse o que ouviu durante a dinâmica.

No Jogo da Discórdia, Fred comentou que assistiu Cara de Sapato e Amanda conversando no quarto e mudaram de assunto com a chegada de Bruna Griphao durante o tempo que ficou no Quarto Secreto ao lado de Marília. O lutador disse que a intenção de Fred foi deixar subentendido que eles estavam falando mal da atriz.

“Ficou muito claro a intenção de criar uma discórdia entre eu, Amandinha e a Bruna. Ficou muito claro, e isso é fato, e eu acho que vocês têm que concordar”, avaliou.

Cristian explica para Cara de Sapato que Nicácio também não contou qual era o assunto entre o lutador e Amanda na situação, e o brother disparou: "Não é o que falou, o que eu tô dizendo que é, você sabe a intenção do que foi feita, com que essa fala veio."

BBB 23: Fred Nicácio e Bruno trocam alfinetadas durante Jogo da Discórdia

Durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 30, no BBB 22, Bruno Nogueira e Fred Nicácio trocaram alfinetadas durante uma discussão. O atendente de farmácia chamou o médico para levar a tortada no rosto durante a dinâmica e explicou o motivo de sua decisão.

“Eu voto nele porque, mesmo ele voltando, a gente não teve tempo para mais afinidade, não teve troca de olhares. Eu gosto muito de conversar olho no olho, mas você é muito disperso comigo. A gente não tem troca de conversa, a conexão não bateu. De todos aqui que eu não tenho afinidade, essa conversa, diálgoo, é o Fred”, disse ele.

Por sua vez, o médico rebateu: “Eu acho que, a partir do momento que você me dá esse feedback, e eu lhe dou outro: é uma pena! Eu falei a mesma coisa e vou repetir, é uma pena que você não tem se conectado comigo porque eu estou aberto para tantos outros aqui. Acho estranho porque eu geralmente sou uma pessoa muito receptiva e com você não foi diferente, mas eu acho que essa implicância é uma coisa mais pessoal. Já passou do game, pra você falar que a gente não troca é muito irreal”.

