BBB 23: Após fazerem combinado, Domitila Barros revela para MC Guimê conversa que ouviu de Sarah Aline

Domitila Barros deu uma informação valiosa para MC Guimê que ouviu de Sarah Aline na casa do BBB 23

Nesta sexta-feira, 10, Domitila Barros voltou a falar de jogo com MC Guimê na tentativa de não se tornar um alvo no quarto Paredão do BBB 23.

Antes da prova do Líder que ocorreu nesta última quinta-feira, 9, a miss Alemanha fez um combinado com o cantor. Domitila prometeu que faria de tudo para que seu grupo, do Quarto Fundo do Mar, não votasse em Guimê. Em troca, o grupo do Quarto Deserto, da qual o cantor faz parte, não votaria nela.

E nesta sexta-feira, o plano começou a entrar em prática. A modelo comentou com Guimê que a sister Sarah Aline estava planejando votar nele.

“De grupo, continua aquela história, agora individual eu não tenho como”, disse Domitila justificando que não conseguiria convencer todos do seu grupo a não irem no MC. Guimê se mostrou tranquilo com a informação e respondeu: “Não, tá suave. Eu tô pro ‘game’”.

Foi então que a ativista social revelou o que sabia de Sarah: “E a Sarah te colocou na roda”. “Pra um possível voto?”, questionou Guimê que teve a informação confirmada pela miss.

Domitila voltou a se justificar: “Eu até tentei, mas no individual não tem como. Porque é que nem vocês [do grupo do Quarto Deserto] no individual é o que cada um quer, e em grupo ainda tem o diálogo”.

Guimê também afirmou que cumpriu a sua parte do combinado: “Eu mantive a mesma ideia que troquei contigo, falei que não voto em você agora e isso também está fluindo”.

A modelo, então, fez a pergunta indiscreta: “Já tem uma preferência de vocês em grupo?”. Guimê afirmou que sim, mas não revelou quem seria essa pessoa.

“Já deixei claro que em você eu não vou, e vi também que tem pessoas que não vão”, disse o cantor tranquilizando a sister.

Domitila por sua vez avisou Guimê: “Acho que em grupo ainda dá, mas no individual, estou te alertando”. A miss ainda deu mais detalhes: “Até ontem não era isso, mas hoje mudou”.

Por fim, o marido de Lexa afirmou que recalculará seus planos para o Paredão: “É bom saber da Sarah porque ela era uma das pessoas que eu não pensava em votar agora”.

E Domitila justificou ter passando a informação: “Eu não quero te influenciar, mas acho importante ser honesta”.

Perseguidos?

Ainda nesta sexta-feira, o casal Gustavo e Key Alves comentaram que estão se sentindo perseguidos pelo resto da casa, afirmando que a maioria dos brothers estão virando a cara para eles.

“A galera tá estranha”, afirmou Gustavo em conversa com Domitila na cozinha. Sabe o que você tem que fazer? Apertar o botãozinho do 'f*da-se'”, aconselhou Key Alves.