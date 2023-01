BBB 23: Após fazerem as pazes, Bruna Griphao revela crush de Larissa

Bruna Griphao e Larissa deixaram as diferenças de lado e conversaram sobre o clima de romance na casa: “Tá rolando”

Depois de passarem o dia trocando farpas, Bruna Griphao (23) e Larissa (24) colocaram um ponto final nos desentendimentos e selaram a paz. No quarto do líder, acompanhadas de Amanda (31), as sisters conversaram sobre um possível romance e Bruna revelou que já sabe quem é o interesse amoroso de Larissa, que reagiu surpresa.

O assunto surgiu quando a professora de educação física contou que dormiu no Quarto Deserto, na cama de Fred (33), mas que o brother tinha dormido no chão. Bruna não escondeu o jogo e foi sincera: "Eu estava shippando você e Fred já, sabia?" e continuou: "Você também está sentindo isso. É, tá rolando", disse. Amanda não ficou pra trás e disse que notou o clima: ‘Eu também, hoje de manhã, hoje na piscina, dei uma olhadinha”, contou.

Larissa não curtiu o comentário e rebateu: "Nada a ver. A gente pegou muita intimidade de amigo, igual eu e o Facinho”, falou se referindo ao apelido de Ricardo (30). Bruna prontamente respondeu a sister: “Tipo eu e o MC Guimê? Não, você e o Fred rola um... Olha a sua cara, Lari”, disse convicta.

Não é de hoje que o público está de olho nas interações entre Fred e Larissa. Desde a primeira festa da casa, os fãs do reality suspeitam de um possível romance, já que o casal se jogou na pista de dança fazendo coreografias combinando: “Na próxima festa vai acontecer, tô dizendo” comentou uma fã, “Queria muito que saísse um beijo de Larissa e Fred”, disse outra.

Entenda a discussão entre Bruna Griphao e Larissa:

A noite foi intensa na casa do BBB 23! Após ganharem a prova do líder na quinta-feira, 19, Bruna Griphao e Larissa protagonizaram uma discussão acalorada com direito a lágrimas! A treta começou quando as sisters se desentenderam por conta do que viram na Central de Controle do quarto do líder.

Bruna e Larissa assistiram aos participantes Fred e Gabriel do Quarto Fundo do Mar conversarem sobre suas opções de voto, mas se desentenderam sobre o alvo da conversa. No final da discussão, Larissa disparou “Pode ficar no teu quarto, parabéns”, e dormiu na cama de Fred.