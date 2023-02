BBB 23: Após eliminação, Tina solta o verbo e expõe mágoa de colega; saiba quem

Tina Calambra deixou o BBB 23 com mágoa de alguns colegas e soltou o verbo no Multishow

Tina Calambra (29), ex-participante do BBB 23, deixou o reality global com fortes mágoas de alguns colegas de confinamento. Em participação no programa A Eliminação, do Multishow, a angolana soltou o verbo e não escondeu os seus sentimentos.

Em conversa com Bruno de Luca e Ana Clara, a sister revelou que gostaria de ver o quanto antes a eliminação de Fred Nicácio. Através de uma dinâmica da atração, ela teve a oportunidade de fazer um discurso de eliminação inspirado nos textos de Tadeu Schmidt.

Segundo Tina, o médico não aproveitou as informações obtidas durante o período que ficou no Quarto Secreto e, por conta disso, decepcionou os telespectadores do programa .

"Pra você, que teve oportunidade de sair no Paredão Falso e obter informações privilegiadas, custava mostrar para alguns brothers as suas armas? Custava você se posicionar no jogo de forma assertiva, como talvez o público desejava?", começou a modelo.

"Fred, você não sai somente hoje, como também não ganhará todo e qualquer valor acumulado porque você é uma cascavel, que muda de pele o tempo inteiro. Então, seu eu te amo, está tudo bem, você sai hoje da casa BBB 23", completou ela.

O discurso de Tina recebeu aplausos eufóricos dos apresentadores, que ficaram impressionados com sua desenvoltura. Nas redes sociais, os fãs da modelo também a elogiaram. "Noooossa a Tina é muito linda. Queria que tivesse ganhado. Ela dá muito certo para ser apresentadora", reagiu.

Tina sobre Fred Nicácio: "Cascavel que muda de pele o tempo inteiro". 🗣️ #BBB23pic.twitter.com/4fRaWYwFFu — Tina Access (@tinacaccess) February 9, 2023

TINA FOI A TERCEIRA ELIMINADA DO BBB 23

Terceira eliminada do BBB 23, Tina deixou o reality com 54,12% dos votos do público em uma berlinda contra Cezar Black e Gabriel Santana. Ela foi ao paredão por causa da indicação do líder Gustavo. Ao indicá-la, ele contou que tomou a decisão por causa da afinidade, já que os dois não têm muito contato na convivência do reality show.

Em seu discurso de eliminação, Tadeu Schmidt chamou atenção para a divisão de grupos que permanece na casa e o quanto isso tem feito alguns fortes candidatos se perderem dentro do jogo.

"Não dá para vencer a guerra com o exército de uma pessoa só, mas também não pode achar que está seguro fazendo parte de um grande exército. Não seja o alvo mais fácil, seja fundamental, para ninguém querer que você saia. Você mostrou o quanto você é incrível? Quem sai hoje certamente ainda tinha muito para mostrar. O resultado do paredão talvez seja uma grande resposta para vocês, mas talvez não. Quem sai hoje é você, Tina", disse ele.