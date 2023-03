BBB 23: Após discussão, Domitila chora ao ouvir fala de brother: ''Coragem''

Após protagonizar discussão, Domitila chora e se emociona com falas de brother para ela

Após a volta dos ex-eliminados, Fred Nicácio e Larissa, Domitila ficou abalada. Afinal, enquanto o médico trouxe conforto a miss, a professora de Educação Física retomou desentendimentos e até teve uma discussão com a ativista.

Ainda na manhã desta sexta-feira, 24, depois da discussão com a sister, Domitila foi curtir o dia de sol na piscina da casa com o doutor Nicácio. Durante o momento, ela se emocionou com uma declaração para encorajadora dele.

"Uma frase que eu quero que te falar para a gente poder fazer nosso rolê aqui. Eu falo uma frase para meu irmão e para o Fábio [marido de Fred Nicácio] há alguns anos, que é o seguinte: 'Para ser feliz nessa vida tem que ter muita coragem. Felicidade não é para gente que não tem coragem'", falou ele.

"Ter coragem não é sinônimo de ausência de medo, porque a gente pode sentir medo. Só que o que acontece é que a gente tem muita coragem, porque a gente quer ser feliz. E nessa vida para ser feliz, liberdade é felicidade. E você é uma mulher extremamente corajosa. Você tem sangue de Maria Bonita. Isso você tem, meu amor", completou Fred.

Emocionada, Domitila agradeceu ao amigo e não aguentou, começando a chorar: "Obrigada por me entender".

Equipe de Domitila defende a sister após acusações de Larissa: ''Ego e arrogância''

Desde sua volta ao BBB 23, Larissa vem falado bastante em Domitila. Após tirar sarro na Casa do Reencontro que a miss não tinha muitos seguidores em uma conversa com Gabriel Fop e Tina, a professora de Educação Física retornou à casa resgatando falas que não gostou da ativista.

Em conversa com os brothers, Larissa relembrou o episódio que a sister debochou de sua ansiedade e comentou sobre o julgamento que ela fez no Quarto Branco sobre ela a Fred Desimpedidos. Na manhã desta sexta-feira, 24, sem ainda se resolverem, as participantes acabaram tendo uma breve discussão na sala e após o ocorrido, a professora criticou a miss com Bruna Griphao.

Veja: