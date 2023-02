BBB 23: Após detonar Cristian, Sonia Abrão comemora a saída do brother do reality: "Intolerantes não passarão!"

A apresentadora do ‘A Tarde é Sua’, Sonia Abrão comemorou a eliminação de Cristian do 'Big Brother Brasil 23'; veja o motivo!

Sonia Abrão (59) está feliz da vida! Isso porque na madrugada da última terça-feira, 21, a apresentadora decidiu usar suas redes sociais para manifestar o seu contentamento após a confirmação da eliminação de Cristian (32) do BBB23, por decisão do público.

"Votou certo, Brasil!!! Virou o jogo e mostrou que os intolerantes não passarão!!!! Era tudo o que nós pedimos na Roda da Fofoca de hoje!", iniciou Sonia, após acabar com a imagem de ‘bom moço’ do rapaz em rede nacional.

Em seguida, a jornalista colocou lenha na fogueira e ressaltou que a rejeição do brother foi mínima em comparação com Ricardo e Fred, que também estavam na disputa pela permanência dentro do reality. "Mais um desejo realizado! Vem, Cristian, [vai] aprender a ser gente aqui fora! 48% foi pouco!!!", completou a apresentadora.

Ainda na última terça-feira, 21, em rede nacional, a comunicadora não se calou e foi sincera ao emitir sua opinião crítica sobre o mal entendido que ocorreu no programa envolvendo os jogadores.

"O Tadeu não dá mais nome aos bois, a gente já falou isso aqui. Aconteceu a história da Larissa, os ataques a agressão no Fred, ele fala no geral e não fala 'vem cá Larissa'. E fala em tom de brincadeira, minimiza e passa pano, não tá certo gente", criticou ela, se referindo a questão de intolerância religiosa.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SONIA ABRÃO:

Bastidores

Ainda na manhã desta quarta-feira,22, durante uma entrevista no programa 'Mais Você' com Cris, o quinto eliminado do BBB 23, assistiu pela primeira vez os bastidores do reality e viu ao momento em que conversou com o médico após a conversa de Tadeu Schmidt sobre diversidade religiosa. Naquele momento, Fred fez uma figa com os dedos ao apertar a mão de Cristian.

Ao ver a cena no programa de TV, Cristian ficou surpreso e sua reação foi revelada em sua expressão facial, que ficou séria. Logo depois, ele disse: “Não sei o que significa isso. Não sei se é maldade, preciso analisar melhor”.