BBB 23: Após declaração de Gabriel Santana, Bruna Griphao revela se ficaria com o brother

A atriz Bruna Griphao conversou com Marvvila sobre um possível envolvimento com Gabriel Santana no BBB 23

Nesta quinta-feira, 16, Bruna Griphao conversou com Marvvila na área externa da casa do BBB 23 sobre um possível envolvimento com Gabriel Santana. O ator, aliás, se declarou para ela durante a festa desta última quarta-feira, 15.

A atriz, que já se envolveu com Gabriel, o segundo eliminado do reality show, confessou que após tudo que viveu com o ex-brother não pretende se envolver com outro participante, já que está bem sozinha.

"Já vivi um negócio aqui, não viveria outro. Mesmo que fosse muito positivo, sabe? Acho que não é o lugar agora. E tô muito bem sozinha. Acho que quando você está, finalmente, nesse lugar, é muito gostoso se bastar", disse a artista.

Após ouvir a colega de confinamento, Marvvila apoiou Bruna, dizendo que a atriz teve tempo de se reerguer e processar tudo que aconteceu. "Entender que esse momento é seu e de mais ninguém", comentou a cantora.

A declaração de Gabriel

Durante a festa do líder, Gabriel Santana decidiu se declarar para Bruna Griphao e tentou ter algo com a sister, mas não teve muito sucesso. Ao conversarem de mãos dadas, o brother abriu seu coração e comentou os sentimentos que tem pela loira, que logo se mostrou amiga dele.

"Você sempre foi um diferencial pra mim aqui (...) por você eu tenho um carinho muito singular", disse a atriz. O ator respondeu: "Sim, e esse foi meu maior medo aqui dentro (...) eu só cansei de fingir pra mim que eu não sinto isso", comentou.

"Eu não vi isso acontecendo. Eu nunca nem desconfiei", falou ela. "Eu nunca cobrei isso de você. A única pergunta que eu te faço a partir de agora é, eu continuo ou não continuo?", questionou o ator perguntando se teria chance. Bruna fez que não com a cabeça, e ele aceitou.

