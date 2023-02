BBB 23: Após confusão, Domitila explica declaração para o pai de Bruna Griphao

Após Domitila dizer que ama o pai de Bruna Griphao, os brothers passaram a chamar a modelo de 'madrasta' da atriz

Alguns integrantes do Quarto Fundo do Mar, do BBB 23, se reuniram para conversar sobre a punição que Bruna Griphao recebeu na manhã desta quinta-feira, 2, após não ter realizado o raio-x.

Foi então, que Domitila Barros aproveitou para esclarecer uma situação que aconteceu durante a festa do Líder desta última quarta-feira, 1º, envolvendo o pai da atriz, Kakau Orphao, levando os brothers a chamarem de madrasta da sister.

"Em algum momento dessa conversa que estava tendo com ela, o momento mais conectado que a gente teve ontem eu falei 'Bruna, com todas as nossas diferenças, eu vejo os valores que seu pai passou para você, e eu amo seu pai por isso", explicou ela.

Em seguida, Domitila contou que Bruna entendeu a história de forma errada e acabou repassando uma outra informação. "Era festa, o som estava alto. Ela escutou essa parte 'Eu amo seu pai' e começou a brincar que eu era madrasta dela", continuou.

Os brothers se divertiram com a história e Marvvila brincou sobre uma possível mensagem da modelo com o pai de Griphao. "Sabe o que a gente pensou? A Bruna ganhando o Anjo e você e o pai dela 'Bruninha, te amo. Eu e seu pai estamos muito orgulhosos", disse a cantora.

Por fim, Domitila explicou que resolveu seus problemas com a atriz, contudo, não gostou das brincadeiras de Cristian: "Enquanto ela conversava comigo, vinha o Cris ficar jogando resenha. Me deu raiva, porque [ele] estava querendo aproveitar o momento para ganhar palco", completou.

O telefone sem-fio

Bruna contou para algumas sisters a conversa que teve com Domitila. "Vou contar uma história muito engraçada. A Domitila virou para mim e falou que amava o meu pai, do nada. Eu falei: 'Tô muito doida, entendi errado'. Fui perguntar de novo", começa a sister.

"Seu pai? Seu pai é famoso?", questionou Sarah Aline. A atriz respondeu que não. "Calma aí, escuta que fica maravilhoso, Aí eu falei: 'tô ficando muito doidona, vou perguntar... Domi, você falou que amava o pai? Ela falou: 'sim'", completou a atriz, rindo da situação.

Larissa e Ricardo se aproximam e a morena olha para as câmeras e diz: "A Domitila é madrasta da Bruna, não tem o que fazer! A Bruna é enteada da Domitila", brincou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!