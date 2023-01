BBB 23: Após bronca de Boninho, Lexa comenta comportamento de MC Guimê: ''Ansiedade''

Cantora Lexa explica motivo do marido, MC Guimê, estar fumando tanto no BBB 23

A cantora Lexa (27) usou as redes sociais para falar sobre a quantidade de cigarros que o marido, MC Guimê (31), tem fumado no BBB 23.

Após bronca de Boninho (60) na casa mais vigiada do Brasil, a funkeira explicou por que o cantor está fumando tanto no confinamento. Segundo ela, a falta de atividades pode causar ansiedade no brother.

"Todo mundo me perguntando se o Guimê fuma tanto assim… e sim ele fuma bastante, mas ele tá fumando BEM MAIS lá! Acho que é porque não tem nada pra fazer a não ser fofocar, papear e acaba aumentando a ansiedade dele. Meu Zé fumaça", escreveu Lexa.

Em seguida, ela ainda comentou sobre falarem que Guimê vai ser planta no jogo. "Ah o @mcguime vai ser planta… ele foi pra jogar… tá jogando. Vocês preferem planta ou jogador?", questionou. "Meus fãs, não quero que fiquem chateados comigo por estar comentando sobre o BBB, gostaria que compreendessem minha posição e que servirei lançamentos pra vocês", garantiu ainda.

Na quinta-feira, 19, o diretor Boninho (60), o Big Boss, mandou um recado para os confinados fumantes da casa mais vigiada do Brasil. "Atenção, senhores. Nós não gostamos de fumantes e temos muitos na casa. Então, nós vamos reorganizar, pois vocês estão fumando demais. Fica proibido terminantemente a entrada do cigarro mesmo apagado dentro de casa. Fica proibido usar cigarro na orelhinha, porque orelha não fuma. Quando tiverem fumando é no lado de fora, como sempre e por favor, devolvam as caixinhas que facilitam a vida de vocês e o cigarro ficará somente na caixa."

Confira o post de Lexa sobre MC Guimê estar fumando muito no BBB 23:

Todo mundo me perguntando se o Guimê fuma tanto assim… e sim ele fuma bastante, mas ele tá fumando BEM MAIS lá! Acho que é pq não tem nada pra fazer a não ser fofocar, papear e acaba aumentando a ansiedade dele. Meu Zé fumaça #bbb23 — Lexa #TEAMGUIME (@LexaOficial) January 19, 2023

Ah o @mcguime vai ser planta… ele foi pra jogar… tá jogando. Vcs preferem planta ou jogador? #bbb23 — Lexa #TEAMGUIME (@LexaOficial) January 20, 2023

Meus fãs, não quero que fiquem chateados comigo por estar comentando sobre o BBB, gostaria que compreendessem minha posição e que servirei lançamentos pra vcs… — Lexa #TEAMGUIME (@LexaOficial) January 20, 2023

BBB 23: Líderes, Bruna Griphao e Larissa definem dupla que vão indicar ao paredão

A dupla Bruna Griphao (23) e Larissa (24) são as líderes da semana do BBB 23 e ao inaugurarem o Quarto do Líder, na madrugada desta sexta-feira, 20, as duas chamaram os convidados do VIP para conhecerem o espaço.

Com o acesso à central de controle, através do Espia BBB, as sisters conseguiram assistir conversa dos demais participantes da casa mais vigiada do Brasil no Quarto Fundo do Mar. Cezar e Sarah Aline bateram um longo papo sobre aliados no jogo. "Já vi que eles estão juntos", analisou a atriz.

Pouco tempo depois, após ouvir conversa de Gustavo, Key Alves, Cristian e Marília, Bruna definiu a dupla que quer indicar no primeiro paredão do programa. "Eu vou no Caubói e na Key. Meu plano é ir neles, jogar eles para o paredão. E na hora falar: 'Eu não ia, falei que gostava de você, não estava mentindo. Eu ouvi vocês falando isso, isso e isso, e meu voto hoje é em vocês'", afirmou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!