BBB 23: Após briga com Ricardo, Bruna Griphao desabafa com Sarah Aline: “Estou preparada”

A atriz Bruna Griphao desabafou com Sarah Aline na cozinha após briga que abalou os participantes do BBB 23

Nesta segunda-feira, 27, uma briga entre Bruna Griphao e Ricardo durante uma ação no BBB 23, fez com que toda a casa se posicionasse e dessem opiniões.

Porém, nesta tarde, a atriz desabafou com Sarah Aline na cozinha. Principalmente em relação a Key Alves e Fred Nicácio, que pedem a expulsão de Bruna pois ela teria acertado o rosto de Amanda durante o conflito com Ricardo.

Sobre a jogadora de vôlei, Bruna disse que viu uma falta de sensibilidade na sister. “Hoje eu começo a visualizar com outros olhos as atitudes”, revelou Bruna.

A atriz ainda acusou Fred Nicácio de ter um “jogo sujo” e afirmou que nunca fez nada contra o médico e apresentador. “Todo mundo fala que nosso jogo é sujo. Eles [Nicácio e Key] fazem pior. Eu nunca fiz nada pro Fredão”, desabafou.

Bruna, que caiu no choro após a briga deste começo de tarde, ainda questionou as atitudes de Nicácio: “Por que o jogo dele é mais limpo, mais válido que o nosso?”.

A Líder da semana então refletiu com a psicóloga sobre o que para ela é o significado de estar no BBB: “O que a gente quer com o dinheiro? Felicidade, e a felicidade está nos afetos”. “Isso é muito importante aqui dentro, não tem estratégia nisso”, ainda refletiu a artista.

A psicóloga Sarah Aline concordou com as afirmações de Bruna: “Faz parte do jogo que a gente construa [afeto]”.

Por fim, Bruna adiantou o que podemos esperar de sua participação do Jogo da Discórdia nesta noite: “Eu tô preparada, eu vim aqui pra isso. Eu só não posso dar munição e machucar as pessoas que eu gosto”. E Sarah revelou para Bruna o que pensa dela: “Se tem uma coisa que você foi e tem sido, é forte”.

Fim?

Após ser o eliminado da semana no BBB 23, Gustavo comentou sobre a possibilidade de continuar seu relacionamento com Key Alves após o programa.

"Eu acho que tem que dar tempo ao tempo, esperar ela sair da casa. Quando for o momento de ela sair, a gente vai conversar. Vamos trocar uma ideia aqui fora e ver o que vai acontecer daqui para frente”, disse.