BBB 23: Após briga, Cezar Black volta para o Fundo do Mar, e Domitila diz: ''Bom filho à casa retorna''

Após discutir com Larissa e ser aconselhado por brothers, Cezar Black decide voltar para o Quarto Fundo do Mar depois de passar noites no Deserto

Cezar Black decidiu voltar às suas origens na casa do BBB 23! Após discutir com Larissa e ser aconselhado por Ricardo e Sarah Aline a deixar o Quarto Deserto, o enfermeiro foi passar a noite no Quarto Fundo do Mar na madrugada desta quarta-feira, 12.

Deitada em sua cama, Domitila Barros comentou sobre o retorno do enfermeiro ao vê-lo entrando no cômodo. "O bom filho à casa retorna, né Black?", disse ela. "Dormir aqui com você hoje, pra você não ficar só", falou o enfermeiro, que passou a semana no Quarto Deserto após se desentender com seus aliados. A modelo pede para que ele não acenda a luz e deseja: "Dorme bem, Black".

"Você também, amor. Qualquer coisa, estou aqui, mesmo canto de sempre. Dormir aqui hoje, te fazer companhia", respondeu o brother, que está no paredão com Aline Wirley e Amanda. "Eu acho uma boa ideia", opinou Domitila.

Momentos antes, Sarah Aline comentou que Black devia retornar para o quarto. "Sendo muito sincera, eu viria para cá. [...] É nesse lugar para você não continuar se expondo nesse momento do Paredão, de possíveis coisas que você vai ouvir, que você não vai concordar e vai brigar", disse ela.

Ricardo afirmou que Cezar se precipitou em trocar de quarto. O enfermeiro falou que não gostaria de "abaixar a cabeça", mas acabou ouvindo o conselho dos brothers e trocou de quarto.

No Quarto Deserto, enquanto se preparavam para dormir, as sisters comentaram sobre a saída de Black do quarto. "Vai cada uma dormir na sua cama", disse Aline, rindo.

"Ai, minha cama tá diferente, tá com uma sensação estranha", comentou Bruna. "Reconquistamos nosso território, desérticas!", comemorou a atriz.

BBB 23: Fred Nicácio é eliminado do reality show

Na noite de terça-feira, 11, Fred Nicácio foi eliminado pela segunda vez do BBB 23, da Globo, após enfrentar Bruna Griphao e Sarah Aline na berlinda. Ele recebeu 51,14% dos votos do público para sair do reality show.

O apresentador Tadeu Schmidt fez o seu tradicional discurso de eliminação na noite desta terça-feira, 11, para anunciar a saída de Fred Nicácio novamente do jogo. Ele saiu da competição em três ocasiões: quando foi para o quarto secreto com Marília, quando foi eliminado em um paredão e nesta noite, em mais uma verlinda.

Em seu discurso, o comunicador falou sobre as personalidades dos três emparedados nesta semana. "Quando eu terminar seremos 8. Quando eu vejo que o paredão tem Bruna e Sarah, me dá uma vontade louca de falar nessa velocidade. Porque temos aqui as campeãs brasileiras de palavras por segundo. Elas falam muito rápido, mesmo no calor de uma discussão, elas falam em uma velocidade incrível, sem gaguejar, articulando muito bem cada palavra. Eu invejo vocês. Quando uma está debatendo com a outra então, a gente tem certeza de que está ouvindo o áudio no 2x do WhatsApp. Não que os estilos sejam parecidos, só a velocidade", começou falando.

