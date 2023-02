BBB 23: Após Big Fone, Amanda especula próximas surpresas no jogo

Após o Big Fone tocar pela segunda em cinco dias, Amanda falou sobre a possibilidade de novas surpresas no BBB 23

Na manhã desta quinta-feira, 9, os participantes do BBB 23 foram surpreendidos pelo Big Fone. Gustavo atendeu o aparelho e está no paredão, além disso, ele precisou indicar uma pessoa para a berlinda, e escolheu Bruno.

Após a surpresa, Amanda e Fred começaram a conversar no Quarto Deserto sobre o jogo, e a sister falou sobre a possibilidade de haver um Quarto Branco ainda nesta edição, já que num intervalo de cinco dias o Big Fone tocou duas vezes.

"Mas caramba, um mês de programa e já teve muita coisa. O que vai ser semana que vem? O Quarto Branco?", questiona ela, se mostrando apreensiva. Ao ouvir a colega, o influenciador respondeu: "Provavelmente!".

Gustavo acusa Globo de manipulação

Pouco tempo após ter atendido o Big Fone, Gustavo gerou uma grande polêmica nas terdes sociais ao fazer um comentário polêmico. O brother alegou que Cristian atendeu o telefone antes, o que não procede.

Ao fazer a acusação, o empresário acusa a Globo de manipular a disputa. "Nem queria atender. Esperei o Cristian atender primeiro", disse ele durante uma conversa com o grupo Fundo do Mar. A declaração logo viralizou na internet, e ele foi bastante criticado.

"Esse Gustavo é tão falso que até com o aliado que estavam conversando antes do Big Fone ele está mentindo que o Cristian atendeu primeiro, se fosse coisa boa duvido está falando isso", disse outro. "Até quando ele vai continuar falando isso?", escreveu outro. As críticas são tantas que a palavra "mentindo" apareceu nos assuntos mais comentados.

