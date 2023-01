BBB 23: Após beijo em festa, Bruna Griphao e Gabriel definem relação

Bruna Griphao e Gabriel tiveram uma conversa séria sobre o clima de romance na primeira festa do BBB 23

A primeira festa do BBB rendeu e inclusive, já deu a oportunidade dos brothers acumularem alguns arrependimentos! Na manhã desta quinta-feira, 19, Bruna Griphao (23) e Gabriel (24) tiveram uma conversa séria para definir o status da relação depois dos beijos que trocaram na festa, mas a sister não pareceu muito contente com a farra da noitada.

Antes da festa, que foi embalada ao som de Anitta (29), Bruna tinha chegado a afirmar que não ficaria com o modelo, mas a loira não resistiu aos encantos de Gabriel e deixou bem claro que isso foi um erro: "Eu fiz tudo ao contrário do que tinha falado que ia fazer. Você não tem noção do quanto eu conversei com as pessoas na festa, do quanto eu não ia te pegar”, disse a atriz durante a conversa com o ficante.

O modelo tentou acalmar os ânimos e disse: "Mas a nossa conversa foi perfeita pra mim”. Bruna então rebateu o moreno: “Posso te dar um papo? Eu nem lembro direito da nossa conversa”, revelou com sinceridade. Gabriel concordou com a sister: "Isso que a gente tá vivendo, que viveu aqui, amanhã você pode se acordar e se arrepender e tá tudo certo, não vou te crucificar”, disse.

O brother ainda falou que a relação não irá atrapalhar o jogo: “No dia que você precisar me botar no paredão tá tudo certo também. Eu vou te colocar de volta. Entendeu?”, declarou. Em outro momento, Bruna disse estar enfrentando uma ressaca moral. "Sou a maior hipócrita que já fiz na vida. Fiz tudo que eu falei que não ia fazer. Pode me dar o pinóquio. Palavra de nada. Não boto mais uma gota de álcool", desabafou.

Primeira festa do BBB 23 tem beijos de 3 casais

O clima esquentou na primeira festa do BBB 23! Logo na primeira semana, o elenco do reality formou três casais que ficaram de pegação durante a noite. Entre eles, Fred Nicácio e Gabriel Santana trocaram um beijo, além de Bruna Griphao e Gabriel, que enfrentaram o arrependimento após a festa. Key Alves e o fazendeiro Gustavo também entraram no clima de romance. Confira os vídeos!