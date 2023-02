BBB 23: Após bagunça que resultou em punição, Bruno é cobrado pelos brothers

Após ter feito uma bagunça na cozinha do BBB 23 e levar punição da produção do reality, Bruno foi cobrado pelos brothers

Nesta quinta-feira, 9, Bruno teve que lidar com as consequências de sua animação na Festa do Líder desta última quarta-feira, 8, no BBB 23.

Durante a festa, o brother imitou a performance da cantora Katy Perry no clipe da canção “Bon Appétit”, deitando-se na mesa da cozinha e jogando farinha para cima. Por conta do desperdício de comida, Bruno foi advertido pela produção do reality.

Porém, não ficou só por isso. Após o Big Fone, que acabou com Bruno sendo indicado ao Paredão, os moradores da casa mais vigiada do Brasil questionaram o brother sobre a bagunça na cozinha.

“Gaga, não me fala que foi você que fez isso, por favor”, disse Antônio “Cara de Sapato” chamando o brother pelo apelido. “O que foi?”, questionou.

“Você fez um pão, mordeu e colocou no pote de cream cracker?”, questionou “Cara de Sapato” sobre um pedaço de torrada mordida no meio do pote de bolachas. Bruno não lembrava da atitude.

“E essa farinha, foi você que derrubou?”, indagou o lutador de MMA. “Ontem foi”, confirmou Bruno. “E a casa só tem farinha”, adicionou Ricardo.

“E a gente tá com vontade de te matar?”, ainda comentou “Cara de Sapato”, que já se mostrou ser uma pessoa bem organizada na casa.

Então, Bruno se lembrou do ocorrido: “Eu levei atenção por isso. Na hora eu fiz alguma coisa, joguei pra cima”. “Passa a vassoura aqui na casa então, o quarto tá cheio de farinha”, ainda revelou Ricardo.

Com Bruno já limpando com um pano a mesa cheia de farinha, Antônio ainda perguntou mais uma vez: “O pão não foi tu não, né?”. O que Bruno negou e afirmou: “Eu comi só feijão e arroz”.

Quem resolveu o problema do pão mordido no lugar errado foi Bruna, que acabou comendo a torrada que não era dela.

Opinaram!

Ainda nesta quinta-feira, 9, Cristian e Paula comentaram sobre as atitudes que Larissa vem tendo na casa mais vigiada do Brasil.

“Ela quer ganhar, mas ela não está jogando", opinou Cristian sobre a sister que está ficando com o youtuber Fred na casa.