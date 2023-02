BBB 23: Após acusações, equipe de Fred Nicácio aciona justiça: “É crime”

Equipe se posicionou com nota de repúdio após Fred Nicácio sofrer graves acusações no BBB 23

A assessoria do confinado no BBB 23 Fred Nicácio (35) veio a público para se posicionar diante das graves acusações que o brother sofreu na manhã desta segunda-feira, 20. O médico foi alvo de intolerância religiosa dentro da casa mais vigiada do Brasil e sua equipe declarou que as medidas legais estão sendo tomadas.

Tudo começou quando Key Alves (23), Gustavo (28) e Cristian (32) falaram sobre uma atitude ‘suspeita’ de Nicácio, que segue religião de matriz africana e destilaram algumas frases preconceituosas. Na internet, os fãs do reality rapidamente repudiaram a atitude do trio, que chegou até a equipe do médico.

Com uma publicação nas redes sociais, a assessoria escreveu uma nota de repúdio: “A equipe do participante Fred Nicácio vem a público externar a indignação contra falas e comportamentos”, iniciaram. "Os ADMs repudiam veementemente a intolerância religiosa praticada contra ele”, destacaram.

Eles também explicaram o crime na publicação: "Sabe-se que intolerância religiosa é crime, como prevê a Lei n° 7.716/89 em seu art. 1° Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa”.

Por fim, a equipe finalizou a nota contando que já acionaram a justiça: “Todos nós devemos respeitar qualquer manifestação religiosa e repudiar todos os tipos de preconceito. Medidas jurídicas cabíveis serão tomadas contra todos os atos de intolerância que Fred Nicácio vem sofrendo dentro e fora do programa”, explicaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FRED NICÁCIO 🤴🏾 (@frednicacio)

Entenda a acusação que Fred Nicácio sofreu no BBB 23:

Nesta segunda-feira, 20, Key, Gustavo e Cristian geraram polêmica ao falar sobre a religião de Fred Nicácio.

Durante uma conversa, Cristian diz que viu o médico em frente à cama do casal em uma atitude que ele considerou suspeita: "Vocês não viram? Eu acordei e ele estava parado na frente da cama de vocês. Eu estou cagado de medo. Ele estava parado, fazendo uns negócios com os negócios dele. Eu comecei a ficar mal, ai eu rezei”, disse o empresário,

Key ficou apavorado e demonstrou o preconceito com a religião: "Nem fudend*, nem fudend*. Pode parar com essa porr*. Eu falei para você, eu não estou louca. Eu vou apertar o botão. Eu não fico aqui se essa porr* estiver acontecendo", declarou. Gustavo também concordou: "Eu estava rezando por isso, porque eu estava vendo isso", Confira os vídeos.