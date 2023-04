BBB 23: Após 15 horas de prova, Aline Wirley chorou

Aline Wirley não segurou a emoção após ficar mais de 15 horas na prova de resistência para disputar vaga na grande final do BBB 23

Na tarde desta sexta-feira, 21, a sister Aline Wirley foi flagrada chorando durante a Prova da Finalista, que garante uma vaga na grande final do BBB 23, da Globo. Ela está disputando contra Amanda e as duas já completaram 15 horas de competição.

Durante a tarde, ela foi vista com lágrimas nos olhos pouco depois de falar sobre o seu filho, Antônio, fruto do casamento com Igor Rickli. “Antônio, mamãe te ama tanto”, disse ela. Pouco antes, Aline também que estava com vontade de ir ao banheiro.

Aline e Amanda seguem firmes e fortes na prova de resistência. Em silêncio, as duas estão sozinhas no campo de provas desde que Bruna Griphao deixou a disputa logo no início da manhã. Elas lutam para se manterem acordadas e concentradas.

quase 15 horas da #ProvaDeResistencia que definirá a Primeira Finalista … Amanda e Aline seguem resistindo …e chorando



— Robinho Almeida 🤙🏼♊️🏳️‍🌈⬆️🎶🍀🌎 (@Robinho_Almeida) April 21, 2023

Na prova, as sisters ficam sentadas em um banco giratório e precisam segurar um disco. Elas podem apertar um botão para parar o giro do banco por 30 segundos, mas o botão é limitado a 15 usos ao longo da competição. Quem derrubar o disco no chão está eliminada da prova. A vencedora será quem resistir por mais tempo.

A vencedora da Prova da Finalista garante a sua vaga na grande final do BBB 23, que acontece na próxima terça-feira, 25. As outras três participantes vão se enfrentar em um paredão e uma delas vai deixar a casa no próximo domingo, 23.

Vale lembrar que o prêmio do BBB 23 já está no valor de R$ 2.820.000 e ainda pode aumentar.