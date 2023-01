BBB 23: Ao conversar de jogo com Bruna Griphao, Larissa cita ex-BBB: “Não quero dar uma de Jade Picon”

As participantes do BBB 23 Bruna Griphao e Larissa conversaram sobre jogo e comentaram sobre possíveis indicações ao paredão

Na tarde desta quinta-feira, 26, Bruna Griphao e Larissa foram ao quintal da casa mais vigiada do Brasil falar sobre jogo. Durante uma conversa sobre possíveis indicações ao paredão, Larissa citou o nome de uma ex-BBB.

Bruna perguntou para a amiga se ela indicaria Key Alves para o paredão novamente, caso ganhasse a Prova do Líder. No que a professora de Educação Física respondeu: “Não quero ficar martelando, dar uma de Jade Picon”.

A sister do grupo Pipoca fez referência às indicações da influenciadora Jade Picon (21) no BBB 22, que eram sempre Arthur Aguiar, que acabou vencendo a edição do reality-show no ano passado.

Por parte de Bruna, a atriz do grupo Camarote afirmou que sua indicação seria Domitila Barros por “questão de afinidade”. “Única pessoa que não consigo me conectar”, justificou-se.

Na conversa, ainda ficou combinado entre a dupla que entrou junto no BBB 23, que elas se dariam a imunidade caso ganhasse a Prova do Anjo.

Veto!

Continuando a conversa sobre jogo, Bruna conversou com o influenciador Fred sobre uma possibilidade de quem vetaria da Prova do Líder, que acontece neste quinta-feira.

Assim como a indicação ao Paredão, Bruna vetaria Domitila. "Se eu fosse vetar mesmo, por questão de afinidade, seria a Domitila", justificou-se.

Vale lembrar que, Bruna terá que vetar duas pessoas da Prova e Larissa mais duas. O participante de voltar do Quarto Secreto, ou Fred Nicácio ou Marília, também veta alguém da prova.