BBB 23: Amanda tem atitude inesperada e os fãs reagem: 'Nojo'

Amanda usa fio inesperado para limpar os dentes e os internautas questionam a atitude dela no BBB 23: 'Como assim?'

A médica Amanda teve uma atitude inesperada na casa do BBB 23, da Globo, e o vídeo viralizou nas redes sociais. A loira usou um fio de cabelo como se fosse um fio dental para limpar seus dentes e o momento surpreendeu os internautas.

Nas redes sociais, várias pessoas questionaram o fio de cabelo que usou para limpar os dentes e reagiram com mensagens no Twitter. “Como assim a Amanda usa seu próprio cabelo como fio dental?”, disse um fã. “Gente, onde que isso é normal? Que nojo”, comentou outro. “E vocês gastando dinheiro com fio dental”, brincou mais um. “As mulheres falando que é normal, eu nunca fiz isso. Tá doido”, declarou outro.

A Amanda usou um fio de cabelo de fio dental? #BBB23

Amanda revela seu novo alvo

Após a eliminação de Fred Nicácio na noite de terça-feira, 28, Amanda contou que pode votar em Key Alves e Marvvila. O assunto surgiu quando Aline Wirley contou que poderia votar em Gabriel Santana. "Tem que tomar cuidado justamente com as pessoas que estão em situações confortáveis. Não se indispõe com ninguém, mas só que na hora que precisa votar, elas votam, você entende? Aí depois é assim, vota e fala assim: 'Votei porque a gente não fala sobre jogo'", avaliou a sister.

"Black fez isso comigo e não aceitei", disse Ricardo. "Mesma coisa que a Key fez pra mim. Acabei tendo mais embate com Fredão do que com eles. Guardei nome de todo mundo que votou em mim. Tenho uma ordem na minha cabeça das pessoas que votaram em mim, eu voto sem peso na consciência", afirmou a paranaense.

Na sequência, Amanda comentou sobra a vez em que Bruna Griphao e Larissa relataram que ela estava procurando Key Alves durante uma festa para conversar e revelou que também votaria na jogadora de vôlei. No entanto, a médica disse que, no momento, vota em Marvvila. "É uma pessoa que também voto que não dói o coração. Só que hoje, se ganhasse o Líder, eu colocaria a Marvvila por esse embate", justificou ela.