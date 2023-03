BBB 23: Amanda se sente ameaçada e pede ajuda: ''Fiquem de sobreaviso''

Sister Amanda se sente ameaçada e mostra desespero pedindo ajuda para quem está assistindo

A sister Amanda está se sentindo ameaçada e acordou nesta quinta-feira, 30, falando sobre a possibilidade de ganhar a Prova do Líder para não parar na berlinda. No Raio-X, a médica fez um desabafo e pediu ajuda para sua torcida.

"A meta dessa semana é não ir pra casa. Um pouco difícil quando boa parte da casa quer me colocar no Paredão", comentou ela sobre acreditar ser alvo do Quarto Fundo do Mar.

A doutora falou sobre tentar levar a liderança, mas, se não conseguir, pediu apoio dos fãs: "Se eu não ganhar, já fiquem meio de sobreaviso, que vão colocar o meu na reta".

Amanda também falou sobre fazer plantão no Big Fone com Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa: "Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, colocar uma pessoa diferente pra que a gente tenha alguma chance de ficar... Por mais que fique parecendo que estou plena por fora, por dentro não estou nem passando Wi-Fi. Fico meio apreensiva", falou como está.

Amanda e Larissa se estranham e protagonizam climão: ''Chato''

Após o resultado do Paredão desta terça-feira, 28, as sisters do Quarto Deserto decidiram falar sobre as próximas indicações no jogo. Mais uma vez foi discutida a possibilidade de colocar Domitila na berlinda.

Durante a conversa, Amanda se mostrou incomodada e disse que precisa avaliar se colocaria a miss direto no Paredão, caso fosse líder. Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa então falaram acreditar que seja a hora da pernambucana ir para a berlinda.

Diante da situação, a médica e a professora de Educação Física acabaram se estranhando e protagonizaram um climão. "Vou falar mais nada. Dou minha opinião, parece que ninguém ouve", disse Larissa, que continuou o desabafo: "Desde quando cheguei, eu vou falar alguma coisa: 'Ah, porque a gente tem que votar em qualquer um' e o tempo inteiro você fala: 'Não, mas eu tô desde o começo falando isso'. Toda hora dando indireta. É chato".

A ex-integrante da Casa do Reencontro então reclamou que a médica fica rebatendo seus posicionamentos de jogo durante todo o tempo. "Eu voltei agora com outros olhares. Se tu já tinha esse olhar antes, que bom. Mas o tempo inteiro quando eu falo alguma coisa de pensar em botar não sei quem, você fala: 'Mas eu já falava isso'", afirmou ela.

Amanda se defendeu alegando que já estava jogando no BBB 23. Larissa disparou que a médica fica nessa posição de reafirmar todas as vezes que já sabia de algo. "Parece que está jogando na cara o tempo inteiro", falou a catarinense. Amanda, por sua vez, não fica quieta e declarou que Larissa não trouxe novidades.

"Eu tô presa ainda na primeira temporada. Quando você fala como se fosse uma novidade, não é. Fica parecendo que agora tem que jogar diferente. A gente vai continuar jogando da maneira que estava", disparou a doutora.

Veja a discussão de Amanda e Larissa: