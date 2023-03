BBB 23: Amanda se declara para Cara de Sapato durante festa: ''Meu porto seguro''

Cara de Sapato comemora aniversário de 33 anos durante festa do líder e ganha declaração fofa de sua aliada no jogo e dupla, Amanda

Durante a festa do Líder MC Guimê (30), na madrugada desta quinta-feira, 16, os brothers aproveitaram para cantar parabéns para Cara de Sapato, que está completando 33 anos de idade!

Amanda, a dupla do lutador de MMA desde o início da edição, e aliada dele no jogo, se declarou para o brother na pista de dança.

"Você sabe que eu te amo muito, não tem nada que eu possa desejar a você que não seja sucesso e felicidade. Queria te dizer que foi muito importante encontrar você aqui dentro, você torna isso tudo mais leve", disse a médica.

Em seguida, ela completou: "Você é meu porto seguro. Se Deus quiser e o púbico quiser, vai ser a gente até o fim aqui. Te amo muito, muito, muito. Você é um cara maravilhoso, com um coração gigante. Você só precisa confiar mais em você. Vou estar sempre aqui com você."

Os dois continuaram abraçados e trocando palavras de carinho. "Obrigado por estar comigo. Te amo, Amandinha. Você tem sido meu porto seguro aqui dentro. Te amo muito", respondeu ele. "Eu também te amo muito", falou a sister. "A gente vai comemorar muita coisa junto", agradeceu Cara de Sapato.

BBB 23: Amanda se declara para Cara de Sapato durante festa:

E depois de cantarem parabéns para Cara de Sapato na pista, a sister se emocionou.



Confira o momento! https://t.co/s9IEFugPFB#BBB23#RedeBBB — Big Brother Brasil (@bbb) March 16, 2023

BBB 23: Cara de Sapato dá selinho na mexicana Dania Mandez

A entrada da mexicana Dania Mendez está dando o que falar na casa do BBB 23. Após chegar no reality na tarde desta quarta-feira, 15, a artista deixou o atleta Cara de Sapato com uma carinha meio estranha.

Muita gente achou que o brother estava encantado com a participante e o que se acreditava acabou sendo confirmado na madrugada desta quinta-feira, 16. Interessado pela influencer, o lutador ficou por perto dela e em certo momento resolveu dar uma investida na moça.

A tentativa de beijo aconteceu durante a festa do líder MC Guimê quando foram para o Quarto Fundo Mar, local onde está as malas dela e onde ela irá dormir.

"Todas as mulheres te olham", disse Dania Mendez para Sapato, que mais cedo a recepcionou fazendo até um lanchinho na cozinha. Não entendendo o espanhol da artista, ele pediu para Domitila explicar o que ela havia falado.

"Tentei dar uma bitoca nela, mas levei um fora", lamentou o lutador de MMA. Pouco depois, Dania Mendez entrou no Quarto Fundo do Mar com Domitila Barros, Cara de Sapato, Marvvila, Cezar e Amanda. O lutador abraçou Dania, e Amanda brincou com os dois: "Sapatito? Bitoco?".

