BBB 23: Amanda revela que tem alguém fora do reality show

Amanda conta sobre relacionamento que viveu antes de entrar no BBB 23 e confirma que tem alguém aqui fora

A médica Amanda surpreendeu ao contar que tem alguém especial fora do BBB 23, da Globo. Em conversa com Gabriel Santana, ela contou sobre um relacionamento que teve antes do reality show e deu a entender que o romance continua em pé.

"Conheci por aplicativo. Conheci os pais dele, viajamos juntos, levei ele pra conhecer meus amigos. Relacionamento praticamente, super assumido. Ele falou que me amava e tal, tava muito legal. E vieram falar pra mim dele, que ele ficava com outras pessoas, e ele disse: 'Não, nada a ver'. Depois de um tempo, recebi uma conversa dele com outra menina com quem ele ficava. Ele falava pra ela que eu era só uma amiga, me renegando pra ela", disse ela.

Então, Gabriel opinou: "Eu abriria o olho". Ela se defendeu: "Mas ele falou que nesses últimos tempos tava ficando só comigo". Por fim, o ator rebateu: "Assim como no início, ele falou que tava só com você".

Amanda usa o cabelo no lugar do fio dental no BBB 23

A médica Amandasurpreendeu os internautas ao usar um fio de cabelo como se fosse um fio dental para limpar os dentes. O vídeo dela tendo a atitude inesperada viralizou na internet e deu o que falar.

Nas redes sociais, várias pessoas questionaram o fio de cabelo que usou para limpar os dentes e reagiram com mensagens no Twitter. “Como assim a Amanda usa seu próprio cabelo como fio dental?”, disse um fã. “Gente, onde que isso é normal? Que nojo”, comentou outro. “E vocês gastando dinheiro com fio dental”, brincou mais um. “As mulheres falando que é normal, eu nunca fiz isso. Tá doido”, declarou outro.