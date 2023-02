BBB 23: Amanda revela que mentiu para Cara de Sapato: 'Se eu falasse...'

Amanda surpreende ao revelar a mentira que contou sobre diagnóstico de Cara de Sapato durante crise no BBB 23

Na madrugada deste domingo, 19, a sister Amanda surpreendeu ao contar que disse uma mentira para Antonio Cara de Sapato durante uma crise de ansiedade dele. Ela contou que precisou esconder o número verdadeiro de batimentos cardíacos do rapaz para que ele não ficasse ainda mais ansioso.

A revelação foi feita durante uma conversa dela com Aline Wirley durante a festa. Ela contou que viu que ele estava realmente em um momento de crise e resolveu tranquilizá-lo do jeito que podia.

"Eu até menti. Vi que ele tava taquicárdico, com a frequência. Falei que tava com 90, aí ele disse que ok. Eu menti de amiga. Porque se eu falasse que ele tava com 120... Aí a gente começou a conversar, peguei no pulso dele para fazer massagem e vi que abaixou", declarou.

Amanda contou pra Aline que mentiu pro Sapato quando ele tava tendo crise de ansiedade, pois viu que os batimentos dele estavam altos mas disse que não estava para acalmá-lo #BBB23pic.twitter.com/TC3miWjaaS — Famosos do Maranhão #BBB23 (@fdmaranha0) February 19, 2023

Amanda e Cara de Sapato se declaram um para o outro

Durante o momento de crise de ansiedade dele, Amanda e Cara de Sapato protagonizaram um momento que aqueceu os corações dos fãs que shippam os dois. Eles trocaram 'eu te amo' enquanto conversavam.

Enquanto o ajudava a se acalmar, Amanda disse: “Amo você”. E ele respondeu: “Também te amo”. Abraçados, ela disse para ele: “Você é meu 'portão' seguro aqui”.