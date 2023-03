BBB 23: Amanda poderá indicar brother direto ao paredão; entenda o privilégio

Muita gente não sabe e muito menos os brothers imaginam que a sister Amanda poderá colocar alguém direto no paredão durante a formação da berlinda neste domingo, 19.

O privilégio da médica foi conquistado sem ela saber, durante a última Prova do Líder, vencida pela atriz Bruna Griphao. Isso porque, a doutora ficou em segunda lugar na disputa pela liderança.

Conforme a dinâmica estabelecida para essa semana no reality, a pessoa que ficasse em segundo lugar na prova teria o direito de indicar alguém para o paredão. Amanda poderá fazer sua decisão após o anúncio do voto da líder.

Além das duas indicações, o paredão será formado pelos dois mais votados pela casa no confessionário. É bom lembrar que terá a imunização feita pelo Anjo Gabriel Santana e que Ricardo Alface comprou o Poder Curinga chamado de "mala".

Pensando que pode ser o brother escolhido para o intercâmbio de realities, o biomédico nem imagina que está longe de saber o que será o poder dessa semana. Tudo dependerá do que Dania Mendez escolher: se o voto dele terá peso dois ou se será anulado.

Nesta sexta-feira, 17, alguns internautas estão bastante revoltados e até pediram a eliminação da médica Amanda Meirelles do Big Brother Brasil 23! Isso se dá por conta de alguns vídeos que estão circulando onde a sister chama a mexicana Dania Mendez de “marmita” do lutador de MMA Antônio Cara de Sapato.

“(Black) Quer colocar o 'garfito' na sua 'marmita'”, diz Amanda, na rodinha de amigos, ao falar de Cara de Sapato, pouco antes do lutador assediar a integrante intercambista. Além dele, MC Guimê também foi expulso pelo mesmo motivo.

Os internautas detonaram a fala de Amanda, classificando ela como machista. “Que mulher doente! Chamando a Dania de marmita!”, comentou uma, bastante indignada. “Defende abusador, quer acolher assediador, é racista e tem fala machista”, apontou uma outra. “Amanda coerente? Primeiro defendeu o Gabriel Fop, que também forçou a barra, agora o Sapato, que foi expulso. E ela sabendo que foi algo em relação a assédio. É triste”, exaltou uma terceira internauta.

