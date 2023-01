BBB 23: Amanda pede ajuda da produção após perrengue no banheiro

Amanda Meirelles enfrenta perrengue inesperado no banheiro do BBB 23 e desabafa: ‘Constrangimento’

A sister Amanda Mirelles enfrentou uma situação inesperada neste domingo, 29, durante o confinamento do BBB 23, da Globo. Ela viveu um perrengue ao tentar dar descarga no vaso sanitário e perceber que estava entupido. Ela precisou pedir a ajuda da produção do reality show para resolver a situação.

Amanda foi ao confessionário para avisar que o vaso sanitário estava entupido após ela usá-lo durante o dia. Então, a equipe do programa fez a manutenção necessária. Enquanto isso, a sister foi desabafar com seus colegas sobre o que aconteceu.

“Eu fui no banheiro e acho que estava entupido. Porque eu fiz um cocô pequenininho e não desceu”, disse ela. Aline Wirley apoiou a amiga. “Que situação. Eu entendo seu pânico, amiga”, afirmou.

Amanda deu mais detalhes do ocorrido e contou que a produção foi resolver. “Eu fiz só uma bolotinha. Assim, eu tenho capacidade de ir ao banheiro, porque eu não vou por muitos dias, mas não era hoje o dia de passar por esse constrangimento. Não era hoje”, contou.

E ela completou sobre a conversa com a produção. “Aí eu me constrangi e fui lá. Fui no confessionário, né? Aí eles falaram assim: a gente já está ciente”.

