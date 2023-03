BBB 23: Amanda julga atitude 'quieta' de brother no jogo: ''Famoso morde assopra''

Após Jogo da Discórdia, Amanda julga postura de brother mais 'tímido' dentro da casa

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 13, os brothers repercutiram os acontecimentos em conversas com seus grupos. Com Mc Guimê, Bruna Griphao e Aline Wirley, Amanda falou sobre a postura de um brother que fica mais quieto no reality, o ator Gabriel Santana.

Durante o bate-papo, o cantor, líder da semana, comentou que deseja vetar o artista na próxima disputa pela liderança. A justificativa é que o participante não gosta se indispor com ninguém e que acaba ficando muito na dele sem posicionamento

A médica então concordou com o marido da cantora Lexa: "Dá pra ver que nas próprias justificativas dele. Ele não quer se indispor, ele acaba sempre colocando uma outra coisa pra ele não precisar dar a opinião dele".

MC Guimê então analisou a relação de Cezar Black com Gabriel Santana, e questionou os motivos do enfermeiro para não citar o ator em discussões sobre o acordo entre Gabriel e Fred. "Qual motivo faz ele passar pano pro Gabriel? Porque o Gabriel é um cara bom de conversa, já se justificou. Obviamente deve ter tirado o peso do erro dele, pede desculpa", disse.

"É aquele famoso morde e assopra. Faz uma coisa e depois tá lá acariciando, parece que não foi por querer, as atitudes dele", falou Amanda.

Fred detona Cezar e brother rebate: ''Toca o Big Fone você se abraça''

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 13, no BBB 23 foi puro "fogo no parquinho"! Divididos nos grupos conhecidos pelo público como rivais, Fundo do Mar e Deserto, os brothers sorteavam adjetivos, escolhiam o brother para acusar e davam um banho com meleca no final.

Em um dos embates, Fred Desimpedidos e Cezar Black trocaram farpas e resgataram algumas situações no jogo para se julgarem. O enfermeiro tirou a palavra "traidor" e escolheu o youtuber para acusar.

O jornalista declarou: "Mais uma vez, Cezar Black sendo incapaz de gerar uma história aqui dentro do Big Brother, já ficou claro semana passada, Gabriel, Sarah, Marvvila, gritaram dentro da sala que não havia acordo algum, você chegou aqui esbravejou falando que tinha acordo sim. No outro dia a Larissa foi falar com você e você como sempre peidou, deu pra trás, arregão como sempre, mudou seu argumento. E outra coisa, Cezar Black, chamou o Alfce de frouxo e de arregão quando o bicho pegava ia pro Big Fone e agora você tá há três semanas dormindo nele, você vê como as palavras tem peso aqui, cuidado com as coisas que você fala".

Sem deixar barato, Cezar Black falou mesmo fora do tempo: "É engraçado que na hora que toca o Big Fone você se abraça e é o primeiro a correr [...] tô com medo de ir pro paredão, porque você tem medo de atender [...] Eu sou o general que foi quatro vezes para o paredão, você foi uma, porque se esconde atrás de todo mundo".