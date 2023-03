BBB 23: Amanda ganha seguidores após eliminação de Cara de Sapato

Médica Amanda bate 2 milhões de seguidores após expulsão de Sapato e é a integrante do Pipoca, ainda confinada, mais seguida no Instagram

Após a eliminação de Cara de Sapato (33) e MC Guimê (30) do BBB 23, na noite de quinta-feira, 16, os brothers bem abalados e a sister Amanda (31) foi uma das que mais sofreram, já que era muito próxima do lutador de MMA.

Na manhã desta sexta-feira, 17, a médica chegou à marca de 2 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram. Com Larissa (24), última eliminada do programa, Amanda foi uma das participantes que mais cresceu em número desde que entrou no BBB.

Os administradores da página da sister não fizeram publicação celebrando o feito. Durante a madrugada, postaram vídeo de Amanda dando apoio à Dania Mendez após a expulsão dos brothers. "Amanda deu sua opinião sobre o assunto, mesmo sem ter acesso ao total de informações, e prestou apoio à vítima da situação: @dania.mndz. Ela mostrou grande empatia pela recém-amiga de programa e afirmou que não podemos passar panos quentes para algumas situações!", escreveram.

Dos brothers que ainda estão no confinamento, Amanda, que completa mais um ano de vida na próxima semana, é a integrante do grupo Pipoca mais seguida no Instagram. Ricardo Alface (30) vem na sequência, com 815 mil seguidores, Domitila Barros (38) tem 660 mil seguidores, Sarah Aline (25) soma 541 mil, e Cezar Black (35), 508 mil.

Do Camarote, Fred Desimpedidos (33) lidera o ranking com 10,9 milhões, seguido de Bruna Griphao (24) com 4,3 milhões, Gabriel Santana (23) tem 3,1 milhões de seguidores. Aline Wirley (41) soma 1,5 milhões, e Marvvila (23) ficou em último, com 1,4 milhões.

Confira o perfil de Amanda no Instagram:

BBB 23: Amanda arruma malas de Cara de Sapato e confisca objeto

Após a saída repentina de Cara de Sapato e MC Guimê, os brothers tiveram que arrumar as malas dos eliminados. A sister Amanda então fez questão de catar as coisas do lutador e até pegou um objeto para lembrar dele.

Abalada com a expulsão da pessoa que tinha mais proximidade na casa, a médica organizou os itens do lutador enquanto chorava chateada com o ocorrido."O perfume dele tá aqui? Vou espremer numa camiseta", disse ela. "Perfume que ele acha cheiroso", comentou ao pegar o item.

Em seguida, Amanda passou o perfume em uma camiseta preta que pegou para ficar com ela para lembrar do companheiro. "Vou ficar com camiseta dele, tô nem aí. Ele não está aqui para pedir", falou ao confiscar a peça para ela.

