BBB 23: Amanda e Bruna detonam brother após jogo da discórdia: “Incoerente”

Deitadas no quintal do BBB 23, Amanda e Bruna desabafaram sobre o comportamento inconsistente de Fred Nicácio no jogo

O retorno de Fred Nicácio (35) do quarto secreto mudou o rumo da casa e nesta terça-feira, 31, na espera do resultado do segundo paredão da edição, Amanda Meirelles (31) e Bruna Griphao (23) reclamaram sobre algumas atitudes do médico, que, segundo as sisters, são contraditórias e causam intrigas entre a casa. Eita!

Deitadas na grama, Amanda deu início ao desabafo: “Eu ainda estou com receio, mas só confirmei ontem à noite, sobre o Fred. Eu senti que ele ainda estava diferente, e eu tenho muito medo de julgar as pessoas errado. Eu acho que foi muito injusta a maneira que ele expôs todo mundo da casa, sem falar nada. Ele jogou e não falou nada.", disse se referindo ao jogo da discórdia.

Amanda complementou o pensamento lembrando do atrito entre RicardoCamargo (30) e o médico, na dinâmica da noite de segunda-feira, 31: “Isso, para mim, até me machuca. Só ele sabe, ele expôs de uma maneira que pode causar intriga entre todo mundo, e eu não acho isso legal.", finalizou.

Bruna concordou com a colega de confinamento e detonou Nicácio: “Eu tinha achado, esses dias, que ele se preocupava muito comigo, sabe? Criei um carinho por ele desde a Prova do Líder, que eu acabei tendo que ficar com ele. Eu estava completamente bitolada, não sabia se queria ganhar ou não justamente por estar com ele.", a loira abriu o coração.

A atriz finalizou a conversa chamando o médico de incoerente após a exposição no jogo da discórdia: “Eu não concordo com essa atitude, eu sinto que, se ele realmente quisesse o meu bem, ele seria claro comigo. Porque não faz sentido: 'você está comigo, eu vou cuidar de você' ou 'vou te esconder'. É incoerente até com o que ele falou de vocês para mim”, confessou.

Brothers criticam comportamento de Fred Nicácio

Não é de hoje que um grupo do BBB 23 está incomodado com o comportamento de Fred Nicácio. Na madrugada de segunda-feira, 30, alguns confinados se reuniram para conversar sobre a atitude do médico depois da formação do paredão, que mudou totalmente após voltar do quarto secreto. Na conversa, Amanda e Ricardo, além de alguns outros participantes do Quarto Deserto, concluíram que o médico é ‘palestrinha’ e fizeram uma série de desabafos.