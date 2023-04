BBB 23: Amanda e Aline falam do comportamento de Bruna Griphao: ''Mimizenta''

Em papo na casa do BBB 23, Amanda e Aline Wirley falam sobre relação com Bruna Griphao e criticam algumas atitudes da atriz

Na madrugada desta terça-feira, 18, na área externa da casa do BBB 23, Amanda (32) e Aline Wirley (41) comentaram sobre algumas questões do comportamento de Bruna Griphao (24)

Amanda elogiou a atriz e disse que ela pode ser um "fenômeno" com o público fora do confinamento. A médica, porém, disparou: "Eu só não gosto da Bruna 'mimizenta'. Sabe a Bruna reclamona? Vou falar para você porque talvez tenha gente lá fora que pensa a mesma coisa. Você acorda reclamando. É look, é raio-x, é microfone, é não sei o que".

"Aí eu fico pensando, o que essa 'mina' tá fazendo aí se ela só reclama? Todas as outras versões são muito boas. Agora, a 'mimizenta' não tem meu coração", completou a sister."Ninguém é perfeito. Eu não acordo de bom-humor, realmente", respondeu Bruna.

Ainda do lado de fora da casa, Bruna passou na frente de Aline cantando a música A gente ecoa, parceria da cantora com o marido Igor Rickli, que foi lançada recentemente e tocou pela primeira vez em festa do reality. A atriz dançou, e Larissa brincou sobre os movimentos dela, dizendo que a loira está "atiçada".

"Você me causa muitas coisas. Às vezes eu te amo muito, às vezes eu tenho vontade de...", falou Aline Wirley, fazendo gestos com as mãos. "Me causa tipo... eu fico atormentada", acrescentou.

"Eu também tenho isso com a Bruna. Amo muito ela, mas tem horas que 'alguém tira ela, alguém pega essa menina para passear?'. Tem hora que você pega e 'cadê a Bruna?' Tá muito quieto. Estou com saudades", opinou Amanda sobre a aliada no jogo.

Confira:

BBB 23: Amanda, Domitila e Larissa disputam o 16º paredão

Na noite de domingo, 16, os participantes do BBB 23 tiveram uma noite acelerada. Apenas 9 dias antes da grande final do reality show, o público viu a eliminação de Sarah Aline e uma nova prova do líder. Além disso, os confinados formaram o 16º paredão do reality, que é disputado por Amanda, Domitila e Larissa.

O líder Ricardo indicou Amanda para a berlinda. Logo depois, a casa fez a votação aberta e a mais votada foi Domitila Barros. Por fim, Domitila teve o direito do contragolpe e puxou Larissa para a berlinda.