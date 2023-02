BBB 23: Amanda diz ser subestimada por brothers e dispara: ''Guardo os nomes''

No Raio-X, Amanda garante que é difícil passá-la para trás e fala que está com os olhos bem abertos em relação ao jogo

Nesta quinta-feira, 23, tem mais uma Prova do Líder no BBB 23! Durante o Raio-X nesta manhã na casa do reality show da TV Globo, a sister Amanda (31) prometeu que ainda tem muito para entregar no jogo!

Após dizer que precisa ganhar a liderança "por motivos óbvios", a médica comentou sobre ser alvo de alguns brothers e acredita ser subestimada por colegas de confinamento, já que os rivais não a consideram uma competidora.

"Tô nas últimas 24 horas com os olhos bem abertos. Tem muita gente que continua me subestimando, achando que eu sou boba, que não tô observando", disparou ela.

Na sequência, a paranaense ainda falou: "É difícil me passar para trás, hein. Eu estou ligada e guardo os nomes de quem votou em mim também. Algumas pessoas acham que eu não estou jogando, que eu não estou prestando atenção, mas também não sou de ficar fazendo social".

Confira:

E no Raio-X...



BBB 23: Big Fone tocará nesta quinta-feira, 23!

A quinta-feira será animada na casa do BBB 23, da Globo. O início da Semana Turbo do reality show promete agitar os brothers com Big Fone, Prova do Líder e Formação do Paredão. Saiba como tudo acontecer!

O Big Fone vai tocar às 18h30 desta quinta-feira, 23. Quem correr para atender ao chamado vai ganhar o Poder Supremo. Este poder vai mexer com a formação do paredão. O participante poderá trocar qualquer pessoa que esteja no paredão, inclusive a indicação do líder, por outra pessoa.

Durante a edição ao vivo desta noite, os participantes fazem uma nova prova do líder para definir a liderança da rodada. Porém, Key Alves, Gabriel Santana e Gustavo não fazem a prova do líder por causa da consequência da prova de resistência da semana passada.

