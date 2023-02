BBB 23: Amanda desabafa com Larissa sobre Bruna Griphao: ''Também fiquei mal''

Após Jogo da Discórdia, Amanda diz para Larissa que está chateada com Bruna Griphao e sisters analisam que são consideradas fracas no jogo

Após o clima esquentar no Jogo da Discórdia do BBB 23, na noite de segunda-feira, 13, Amanda (31) comentou com Larissa (24) sobre estar magoada com Bruna Griphao (23).

Durante a dinâmica, em que tinham que dar uma flechada em outro participante, a atriz escolheu Fred Nicácio (35), e mais uma vez, falou do conflito entre ela, o brother, Cara de Sapato (32) e Amanda.

Para a sister, Bruna focou a preocupação apenas com o lutador de MMA e esqueceu dela: "Até a minha história, ela não citou meu nome uma vez. Eu até falei com ela: 'Só pra te lembrar, eu também estava na história", desabafou a paranaense.

Larissa afirmou que entende a aliada no confinamento, mas diz que o argumento de Bruna no Jogo da Discórdia foi coerente. Amanda concordou com a professora de Educação Física, mas ressaltou que se sentiu excluída da própria história. "Fica parecendo que ela só se importou com a opinião do Sapato (...) Eu também fiquei mal. [O Fred Nicácio] foi pedir desculpa para o Sapato, para mim nem pediu. E, aparentemente, ninguém se importou".

Larissa também questionou os motivos de Nicácio ter se desculpado com os brothers do Quarto Deserto que votaram nele para o paredão, menos com ela e Amanda. Em seguida, ela concluiu que o grupo adversário, do Quarto Fundo do Mar, acham que as duas são fracas no jogo. “Eles têm essa visão, que Bruna, Sapato, Fred e Guimê são fortes. Eu, você, Aline e Gaga somos fracos”, analisou Larissa.

BBB 23: Amanda desabafa com Larissa sobre Bruna Griphao

A Larissa tem uma visão de jogo impecável, ela é boa demais #bbb23pic.twitter.com/p5kUtKQgub — gab (@bibi_coments) February 14, 2023

BBB 23: Tadeu Schmidt dá bronca ao vivo durante Jogo da Discórdia

O apresentador Tadeu Schmidt (48) deu um recado direto e reto para os participantes do BBB 23, da Globo, durante a transmissão ao vivo na noite desta segunda-feira, 13. Ele precisou interromper a dinâmica do Jogo da Discórdia para dar uma bronca nos brothers.

A bronca dele aconteceu quando os participantes estavam fugindo do objetivo do Jogo da Discórdia, que é trazer os conflitos à tona. Assim, Schmidt precisou agir e foi direto em seu recado. “Antes de continuar, só falar uma coisa para vocês: aqui é o Jogo da Discórdia. Não é Jogo do Elogio, e também não é o jogo de fazer as pazes. Então, por favor, não é para fazer... Gabriel, não é para fazer isso de dar um recado. Você pode dar o recado para a casa no momento em que quiser, o dia inteiro. Pode pedir para todo mundo fazer aquilo que você acha melhor em qualquer momento do dia. Sapato também pode fazer elogio para Amanda em qualquer momento do dia. Agora é o Jogo da Discórdia, é dar a flechada e é isso que a gente vai fazer”, afirmou.

