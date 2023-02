BBB 23: Amanda cogita imunizar brother e reação de Cara de Sapato diverte: ''Ciúmes''

Internautas reagem a atitudes de Cara de Sapato com a sister Amanda no BBB 23 e apontam ciúmes do lutador; Vem ver!

Durante papo com brothers sobre jogo, após vencer a Prova do Anjo no sábado, 11, Amanda analisou como seria caso decidisse imunizar Cristian.

No momento da conversa, na área externa da casa do BBB 23, a médica estava com Cara de Sapato, Fred, Larissa e MC Guimê. O marido de Lexa repara na expressão de Amanda e comenta.

Ela respondeu: "É que veio um pensamento pra mim, agora." Larissa pede para ela compartilhar, e a médica, então, disse: "E se eu imunizasse alguém do outro lado?"

"O Sapatinho não está na reta. A pessoa não vai ser tão assim, de votar em mim depois, né? No mesmo Paredão, você entende?", justificou. "Pra eles não iria fazer sentido nenhum também, Amandinha", opinou Cara de Sapato.

A professora de educação física analisou que poderia confundir o público também, e completa: "Entendi a sua lógica. Eu estava falando pra Amanda agora, se ela imunizar a Mami, eu estou no Paredão. Se ela me imunizar, ela está no Paredão. (...) Ela não tem que dar pra mim e nem pra Aline, eu acho isso, né? Por isso achei que ela daria pra você [Cara de Sapato], mas agora eu entendi a sua lógica de dar pra uma pessoa que talvez a pessoa não votaria em você. Tem uma pessoa do outro lado que você se daria bem? Que você gosta?".

"Eu poderia dar pro Cristian, que me boicotou, que não votou em mim semana passada", avaliou a médica. Antes de se levantar para ir dormir, Cara de Sapato disparou: "Esquece essa história, Amandinha, deixa essa história de lado. Não, nem fala mais sobre isso, sério".

A internet, claro, reparou a reação do lutador e os fãs, principalmente os que shippam os dois brothers, acreditam que rolou ciúmes. Não é de hoje que os internautas falam sobre a sintonia de Amanda e Cara de Sapato e reparam nas atitudes do brother com a sister no confinamento.

Confira as reações:

Fique por dentro da conversa https://t.co/uQSiNwM9bj#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/vfdNsRD8uY — Big Brother Brasil (@bbb) February 12, 2023

Eu queria alguém que tenha ciúmes de mim igual o cara de sapato tem da Amanda — luana (@luacrs_) February 12, 2023

Sapato puto porque a Amanda brincou sobre dar anjo pro Cris, sinto cheiro de ciúmes no ar #bbb23#DocShoe — Nat (@natalixborges) February 12, 2023

cara o sapato com ciúme é muito bonitin kkkkkkkkkk — marianaᶜʳᶠ🪢 (@__marifernandes) February 12, 2023

Sapato está com real ciúme da Amanda com Cristian. Na conversa de agora ela fez uma suposição de dar o anjo para o Cristian e ele não gostou muito e em seguida saiu dizendo que iria dormir — Larissa Rodrigues (@Larissa63468045) February 12, 2023

Mesmo durante festa na casa do BBB 23, os brothers não param de pensar no próximo paredão e conversaram sobre jogo na madrugada de sábado, 11.

O líder Gustavo (28) contou que mudou seu voto para a berlinda que será formada na noite de domingo, 12. Os integrantes do Quarto Fundo do Mar concluíram que devem mirar os votos em um mesmo participante. “Vocês tem que votar em uma pessoa só”, disse Gustavo. “Essa semana é todo mundo em um”, concorda Gabriel Santana. “Se for quatro deles no Paredão e voltar só um...”, completou o líder da semana.

“Galera, imagina um Paredão: Guimê, Paula, [Bruno] Gaga e Alface [Ricardo]”, sugeriu Cezar Black. “Guimê já está oficial”, respondeu Key Alves. “Você vai colocar ele?", perguntou Gabriel Santana, tendo "sim" como resposta do brother. "Você mudou o voto então", acrescentou o ator. “Mudei. Acho que é mais coerente o voto nele do que na Larissa”, justificou o fazendeiro.

