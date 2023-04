BBB 23: Amanda choca brothers e a produção ao fazer revelação sobre época da faculdade

A médica Amanda Meirelles revelou prática que fazia na época da faculdade, surpreendeu os brothers e levou advertência da produção do BBB 23

Nesta última quarta-feira, 19, Amanda chocou os brothers do BBB 23 ao fazer uma revelação sobre sua época de faculdade. A médica confessou que fazia trabalhos e TCCs para outros colegas.

“As pessoas sempre me ajudaram muito. Eu não comprei nenhum livro na faculdade. Eu ou xerocava ou usava das outras pessoas ou da biblioteca (...) A única coisa que eu comprei foi o estetoscópio”, começou dizendo Amanda sobre a faculdade de medicina.

Depois desta fala, Amanda teria começado a falar sobre os trabalhos que vendia, pois a produção aumentou a música na casa e mudou as câmeras do quarto para a sala. Após isso, as câmeras voltaram para o quarto onde a médica revelava a venda e os brothers reagiam à revelação de Amanda.

“Eu vendia trabalho, na verdade”, comentou Amanda rapidamente. “Vender TCC é put*ria”, comentou Bruna Griphao. Ricardo reagiu dizendo: “Ê, gata sorrateira! Mercado negro (sic), deep web... Amandinha manjava da venda de coisas que não pode”.

Momentos depois, as câmeras cortaram de novo, e ao voltarem as sisters estavam elogiando Amanda pela prática na faculdade. “Caramba, vender TCC é do car*lh*. Imagina alguém fazer seu TCC pra você”, comentou Griphao. E Larissa elogiou a aliada: “Ela é um crânio, inteligentíssima”.

Bruna Griphao ainda quis saber quanto Amanda cobrava por um trabalho: “Não tinha pix... Milzinho você cobrava?”. E a médica tentou desconversar: “As pessoas já traziam os artigos, as coisas que queriam colocar [no trabalho]. E eu só montava, organizava”.

A produção do BBB 23 encerrou a conversa sobre a prática ilegal com uma sonora advertência no quarto. “Aí ó! Tá vendo? É pra parar”, alertou Amanda.

Mais cedo, Amanda comentou com os brothers sobre vender TCC. Ela disse que vendia trabalhos para seus colegas de classe. Durante o papo, a câmera foi cortada diversas vezes. Como forma de interromper o assunto, a produção deu uma atenção. #BBB23pic.twitter.com/U7uD7RDx7g — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 20, 2023

Aliadas!

Na festa do Top 5 do BBB 23, que aconteceu nesta última quarta-feira, 19, Bruna Griphao apoiou sua amiga e aliada Larissa que está no Paredão.

“Você vai ficar comigo até a final, e eu também estou na Final, e nós duas estamos juntas. Se tudo der certo”, disse Bruna para Larissa.