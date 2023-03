BBB 23: Amanda arruma malas de Sapato e confisca objeto: ''Tô nem aí''

Após pedido da produção, Amanda arruma pertences de Cara de Sapato e decide pegar item com cheiro para lembrar do brother

Após a saída repentina de Cara de Sapato e MC Guimê, os brothers tiveram que arrumar as malas dos eliminados. A sister Amanda então fez questão de catar as coisas do lutador e até pegou um objeto para lembrar dele.

Abalada com a expulsão da pessoa que tinha mais proximidade na casa, a médica organizou os itens do lutador enquanto chorava chateada com o ocorrido.

"O perfume dele tá aqui? Vou espremer numa camiseta", disse ela. "Perfume que ele acha cheiroso", comentou ao pegar o item.

Em seguida, Amanda passou o perfume em uma camiseta preta que pegou para ficar com ela para lembrar do companheiro. "Vou ficar com camiseta dele, tô nem aí. Ele não está aqui para pedir", falou ao confiscar a peça para ela.

Momentos antes, a sister chorou mais ainda ao tentar entender a saída de Cara de Sapato da casa junto MC Guimê. Sem saber muito bem o que aconteceu, os brothers receberam a notícia ao vivo e todos ficaram chocados com o anúncio de Tadeu Schmidt.

Amanda fica abalada ao ver Cara de Sapato indo para outro quarto com Dania Mendez

O beijo de Cara de Sapato e Dania Mendez afetou bastante gente. Inclusive, a sister Amanda se mostrou bem abalada após ver que o lutador ficaria no Quarto Fundo do Mar com a mexicana na madrugada desta quinta-feira, 16.

Apesar de ter levado o beijo dos dois na brincadeira, a médica apareceu meio afetada depois do brother deixá-la sozinho no Quarto Deserto. As imagens do momento repercutiram na rede social e os fãs do suposto casal do BBB 23 ficaram desacreditados.

Nos comentários do vídeo, publicado pela conta Otariano, os internautas logo criticaram a situação. "O nome disso é livramento, Amandinha", falaram. "Pediu um sinal para Deus e ele mandou livramento, ela agradeceu", disseram outros. "Pior que isso, é o Sapato que só quer saber dela para ser ajudado em momento difíceis, e na hora da “curtição” largou na primeira oportunidade", opinaram.

Veja o momento de Amanda abalada: