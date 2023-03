BBB 23: Amanda, Aline e Ricardo reclamam de brothers: ''Não tem empregado de ninguém''

Após festa na casa do BBB 23, Amanda e Ricardo ficam indignados com falta de ajuda dos outros brothers

Na manhã desta quinta-feira, 09, após a festa na casa do BBB 23, Amanda, Aline e Ricardo ficaram incomodados com comportamento dos demais colegas de confinamento.

Após a noitada, os brothers levaram uma chamada de atenção da produção do programa comandado por Tadeu Schmidt. O Big Boss pediu para que eles trocassem as roupas de cama e tirassem as coisas que estavam sujas da piscina, cozinha e academia, para que fossem lavadas.

As sisters estavam arrumando a parte do Quarto Deserto, e Ricardo, a do Quarto Fundo do Mar. Na cozinha da xepa, a médica e o biomédico reclamaram de ver o restante das pessoas sem fazer nada.

"Da próxima vez eu não vou fazer nada pra ninguém, vai tomar estalecada. Ah não. Eu também queria estar ali deitada. Eu também fui pra festa, eu também bebi", disparou Amanda. Aline, então, concordou: "É isso, não faço mais".

Indignado com a folga dos outros participantes, Ricardo também falou: "Já pensou? Aqui não tem empregado de ninguém, não. Povo folgado. Na próxima, vou deixar todo mundo tomar estalecada", detonou Alface.

BBB 23: Fred estranha sumiço es estalecas e questiona produção

O youtuber Fred Desimpedidos tem muitos motivos para comemorar! Além de sair vitorioso do Quarto Branco, o jornalista também ganhou um carro 0 km e está blindado com a imunidade no próximo paredão do BBB 23. Mas nem tudo são flores: o brother estranhou o sumiço de suas estaçlecas ao retornar da dinâmica nesta quinta-feira, 09.

Antes de iniciar o seu Raio-X do dia, Fred conferiu seu número de estalecas e não ficou contente com o que viu: "Só isso? Quarto Branco tirou estaleca?", questionou à produção. O jornalista acredita que sua quantidade de ‘moedas’ diminuiu enquanto disputava a prova de resistência com Domitila. No game, as estalecas são utilizadas para comprar alimentos e dar lances semanais no Poder Curinga.

